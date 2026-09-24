Haberler

Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4'lük deprem Adıyaman'da panik yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4'lük deprem Adıyaman'da panik yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4'lük deprem Adıyaman'da panik yarattı. Vatandaşlar sokağa çıkarken bazı okullarda öğrenciler bahçeye indirildi; 4. kattaki usta ise sıvaya devam etti.

(ADIYAMAN) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da hissedildi. Kentte paniğe neden olan deprem sonrası çarşı merkezindeki iş yerlerinde bulunan vatandaşlar sokağa çıkarken, bazı okullarda öğrenciler tedbir amacıyla öğretmenleri eşliğinde okul bahçelerine indirildi. Deprem sırasında bir inşaatın dördüncü katında sıva yapan ustanın ise çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin şiddetli hissedildiği Adıyaman'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kent merkezindeki çarşı bölgesinde bulunan çok sayıda esnaf ve vatandaş, sarsıntıyla iş yerlerinden ve evlerinden sokaklara ve açık alanlara yöneldi. Vatandaşlar bir süre binalara girmeyerek dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle bazı okullarda da tedbir alındı. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflardan çıkarılarak okul bahçelerine indirildi. Çocuklarının depremi yaşadığını öğrenen bazı veliler ise okullara giderek çocuklarını aldı. Okul çevrelerinde yoğunluk oluşurken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte park ve açık alanlarda bekledi.

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman'da hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından birçok vatandaş bir süre kapalı alanlara girmemeyi tercih etti.

HERKES SOKAĞA ÇIKTI, O ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Deprem sırasında kentte yaşanan paniğin ortasında kaydedilen bir görüntü ise dikkati çekti. Bir inşaatın dördüncü katında sıva yapan bir usta, çevredeki vatandaşlar binalardan dışarı çıkarken çalışmasını sürdürdü. Metrelerce yükseklikte sıva yapan ustanın, deprem sırasında ve sonrasında işine devam ettiği anlar kameraya yansıdı. Vatandaşların güvenli alanlara yöneldiği sırada ustanın çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: ANKA
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Vali yardımcısından acı haber! Ortaya çıkan detay kahretti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı

Can kaybı ve yıkım var mı? Şanlıurfa Valisi'nden ilk açıklama

Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Kredi çekmek isterken dolandırıldı, 14 ay hapis yattı! 8 yıl sonra beraat eden öğretmen görevine dönüyor

Dolandırılan öğretmen 14 ay hapis yattı! O evrak sonradan bulundu
Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya

Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Artvinli çöp kamyonu şoförü aracını pelüş oyuncaklarla süsledi! Maaşından ayırıp çocuklara dağıtıyor

Çöp kamyonunu ayıcıklarla doldurdu! Maaşından alıp dağıtıyor