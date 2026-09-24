Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5,4'lük deprem Adıyaman'da panik yarattı

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(ADIYAMAN) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da hissedildi. Kentte paniğe neden olan deprem sonrası çarşı merkezindeki iş yerlerinde bulunan vatandaşlar sokağa çıkarken, bazı okullarda öğrenciler tedbir amacıyla öğretmenleri eşliğinde okul bahçelerine indirildi. Deprem sırasında bir inşaatın dördüncü katında sıva yapan ustanın ise çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin şiddetli hissedildiği Adıyaman'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kent merkezindeki çarşı bölgesinde bulunan çok sayıda esnaf ve vatandaş, sarsıntıyla iş yerlerinden ve evlerinden sokaklara ve açık alanlara yöneldi. Vatandaşlar bir süre binalara girmeyerek dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle bazı okullarda da tedbir alındı. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflardan çıkarılarak okul bahçelerine indirildi. Çocuklarının depremi yaşadığını öğrenen bazı veliler ise okullara giderek çocuklarını aldı. Okul çevrelerinde yoğunluk oluşurken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte park ve açık alanlarda bekledi.

6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman'da hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından birçok vatandaş bir süre kapalı alanlara girmemeyi tercih etti.

HERKES SOKAĞA ÇIKTI, O ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Deprem sırasında kentte yaşanan paniğin ortasında kaydedilen bir görüntü ise dikkati çekti. Bir inşaatın dördüncü katında sıva yapan bir usta, çevredeki vatandaşlar binalardan dışarı çıkarken çalışmasını sürdürdü. Metrelerce yükseklikte sıva yapan ustanın, deprem sırasında ve sonrasında işine devam ettiği anlar kameraya yansıdı. Vatandaşların güvenli alanlara yöneldiği sırada ustanın çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: ANKA