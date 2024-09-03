Şanlıurfa'da 2-5 milyon yıllık bazalt sütunları bulundu

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra ikinci büyük buluş

Şanlıurfa'da 2-5 milyon yıllık bazalt sütunlara rastlandı

Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp: "İlimiz açısından önemli olan bir oluşumla karşı karşıyayız"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol çalışmaları sırasında 2-5 milyon yıllık olduğu düşünülen yüzlerce bazalt sütuna rastlandı. Dünyada ender görülen bazalt sütunları ile ilgili açıklamada bulunan Harran Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, keşfin jeosit alanı olarak koruma altına alınması ve bilim adamları tarafından incelenerek turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Siverek- Kahta kara yolunun 31'inci kilometresinde yürütülen yol açma çalışmaları sırasında bazalt sütunları gören öğretmen İlyas Gizligöl, yapıların fotoğraflarını çekerek Dicle ve Harran Üniversitesindeki akademisyenlere gönderdi. Fotoğraf ve videoları inceleyen akademisyenler, yapıların dünyada ender görülen bazalt sütunlar olduğunu belirledi. Bazalt sütunlarının Karacadağ'ın volkanlarından meydana geldiği öne sürüldü.

"Bazalt sütunları turizm açısından da oldukça önem taşıyor"

Harran Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, bazalt sütunları ile ilgili açıklamasında, "İlimiz açısından önemli olan bir oluşumla karşı karşıyayız. Çok büyük bir zenginlik bu, doğal miras veya bizim jeomiras diye ifade etmiş olduğumuz oluşumlardır. Biz nasıl kültürel yönden veya ondan sonra tarihi yönden eserlerimizi koruyorsak burada tabiatın bize getirmiş olduğu bu hazineyi de korumamız gerekiyor. İlgililere burada çok büyük bir görev düşüyor. Bazalt sütunları turizm açısından da oldukça önem taşıyor. Tabii bunlar nadir oluşumlardır. Her yerde bunları görmek mümkün değildir. Göbeklitepe ilimiz açısından önem arz eden bir yer tabii ki bu tarihi bir mirastır ama burada bulunmuş olan bu sütunlar jeolojik bir miras olarak burada doğal bir miras olarak burada önem arz ediyor. Nadir olmaları hasebiyle de dediğim gibi ilgi çeken yerlerdir. Takaron'a yakın bir alan içerisinde keşfedilmiş olması, Nemrut'a giden yol üzerinde olması ki bu alanlar, turistlerin sık sık gitmiş oldukları, ziyaret etmiş olduğu yerlerdir. Bu alan içerisinde bulunmuş olması da yine dediğim gibi turizme kazandırılması bakımından önem arz eden bir özelliktir. Burada ilk olarak yapılması icap eden şey koruma altına alınmasıdır. Yol çalışmalarında keşfedilen bir yer, kısmen de olsa burada bir tahribat söz konusu olmuş. İlk yapılması hicab eden şey, bu çalışmaların burada durdurulmuş olması ve ondan sonra bir korumanın burada gerçekleştirmiş olması, bilim adamlarının, tarihçi olur, coğrafyacı olur, bir ekiple burada bir çalışmanın gerçekleştirilmesi icap ediyor. Ondan sonra koruma altına alınması gerekiyor. En önemlisi jeosit olarak bu alanın ilan edilmesi, turizm açısından yine ondan sonra tabiatta böyle nadir görülen oluşumların koruma altına alınması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.