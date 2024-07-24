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YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa'da düzenlediği İl Koordinasyon Toplantısı'nda sandalyesi kaldırılıp yeri değiştirilince tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan açıklama geldi. Olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini söyleyen Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nda sandalyesi kürsüden kaldırılınca gösterdiği tepkiyle gündem olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar yeni açıklama yaptı. Başkan Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." dedi.

ŞANLIURFA'DA PROTOKOL KRİZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'da düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında protokol krizi yaşandı. Toplantı öncesi sandalyesi kaldırılarak yeri ön sıradaki seyircilerin arasına alınan Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar duruma tepki gösterdi.

YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizinde kendisinin en ufak bir dahli yok

YRP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Mehmet Kasım Gülpınar yeni açıklama yaptı. Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz Cumartesi günü Şanlıurfa Valiliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un katılımıyla gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı öncesi, Kurum'u valilik binası önünde karşıladığını ve birlikte salona girdiklerini belirtti.

YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizinde kendisinin en ufak bir dahli yok

"SAYIN BAKANIN BU KONUDA EN UFAK BİR DAHLİ YOK,"

Kimseye haksızlık olmaması adına açıklama yapma gereği duyduğunu dile getiren Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." ifadesini kullandı. Mehmet Kasım Gülpınar, haksızlığa karşı olan tavrından dolayı kimsenin töhmet altında kalmaması adına açıklama yaptığını aktararak, olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini öne sürdü.

YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizinde kendisinin en ufak bir dahli yokŞanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

"SORUNLARIMIZI AKTARMADAN ORADAN AYRILMANIN ANLAMI YOK"

Yaşanan olay sonrası toplantıyı terk etmediğinin hatırlatılması üzerine Gülpınar, şunları kaydetti: "Orada kim olursa olsun bir makam sahibi var. Oraya Urfa'nın sorunlarını aktarmak için gelmişim ve Büyükşehir Belediyesini en çok ilgilendiren bakanlık orada. Bakanlığı temsilen de Sayın Bakan oturuyor. Ben dosyamı iletmeden, sorunlarımızı aktarmadan, oradan ayrılmamın anlamı yok. Ha orada oturmuşum ha burada oturmuşum, sorun değil. Mesele benim Urfa için orada bir şey yapabilmem."

"350 BİN KİŞİNİN İRADESİYLE BU KOLTUĞA OTURDUK"

Yerinin değiştirilmesine tepki gösteren Başkan Gülpınar, Bakan Murat Kurum'a yönelik şunları söylemişti: "Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğiniz siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan beri böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direkt Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren talepler. Ben herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim. Biz yine de her şartta taleplerimizi sizlere ileteceğiz. Bu talepler benim şahsi taleplerim değil Şanlıurfa'nın talepleridir."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kasım Gülpınar Murat Kurum Şanlıurfa Gülpınar Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

özcan Aslan:

Bence hafif bir kıvrım var gibi o zaman nesen bakana sitem ettin kim sandalyeyi ordan aldıysa onu şikayet et.

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Zübeyir Kıvrak:

NE SANDALYE NE PROTOKOLMUŞ VAY BE!!! ŞANLIURFA'NIN TÜM SORUNLARI BİTMİŞ SADECE SANDALYE VE PROTOKOL KALMIŞTI ONUDA SAYIN BAŞKAN HALLETTİ ....HAYDİ GÖZÜN AYDIN ŞANLIURFA....

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