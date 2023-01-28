Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Sancaktepe'de asılı bulunan 3 çocuk ve babanın cenazeleri feryatlar eşliğinde alındı

Sancaktepe'de bir sitenin kazan dairesinde baba ile birlikte 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Babanın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine de çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edilmişti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından feryatlar eşliğinde aile yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim alan yakınları ise sinir krizi geçirerek, ayakta durmakta zorluk çekti.

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan kazan dairesinde Mehmet A., çocukları Berat, Büşra ve Yusuf Efe A'nın cansız bedenleri bulunmuştu. Mehmet A'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edilmişti.

CENAZELERİ AİLE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından aile yakınlarına teslim edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yakınları tarafından alınan 3 çocuk ve babalarının cenazeleri memleketleri Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi Yüksektepe Köyüne götürüleceği ve burada defnedileceği öğrenildi. Öte yandan cenazeleri teslim alan yakınları ise sinir krizi geçirerek, ayakta durmakta zorluk çekti.

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitenin sakinleri, sitede görevli olan Mehmet Altun isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet Altun'un meslektaşı olan birini aradı. Mehmet Altun'un meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi.

BABA VE 3 ÇOCUĞU ASILI HALDE BULDULAR

Çilingir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, Mehmet Altun ile yaşları 7 ve 13 olan iki erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

EŞİ EVİ TERK ETMİŞ

Mehmet Altun'un eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIYLA YEMEK YEMİŞ

Olay ile ilgili konuşan Bülent Çiftçi, "Çocuklar 8 - 10 yaşlarında. Onu tanıyorum, hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor" dedi.