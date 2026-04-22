Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Esenler'in açılışına katıldı

ESENLER'deki Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Bilim Esenler'in açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye, bugünün dünyasında kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, ele güne muhtaç olmayan, kendi ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke haline geldi. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İnanıyoruz, biliyoruz ki bu yolculukta en büyük gücümüz Türk gençliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle TEKNOFEST kuşağı olacaktır" dedi.

Esenler Belediyesi'nin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirdiği 16'ncı Uluslararası Barış Ekmeği Festivali düzenlendi. 'Avrasya'nın Çocukları' temasıyla yapılan festival Karadağ, Romanya, Pakistan, Filistin, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Azerbaycan'dan gelen çocukları İstanbul'da buluşturdu.

Çocuklar etkinlikte ülkelerinden getirdikleri un ve su ile 'Barış Ekmeği' hazırladı. Pişirilen ekmekler, dünya barışına dikkat çeken mektuplarla dünya liderlerine gönderilmek üzere teslim edildi. Etkinlikte ayrıca Bilim Esenler'in açılışı gerçekleştirildi.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

'BU YOLCULUKTA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TÜRK GENÇLİĞİ'

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir yolculuğu adım adım hedefine ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yolculuk; Milli Teknoloji Hamlesi ile güçlenen, kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma yolculuğudur. Bu yolculuk, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirerek dünyada teknoloji geliştirmenin sadece bir avuç ülkenin tekelinde kalmaması fikrini tüm dünyayla paylaşmasının yolculuğudur. Hamdolsun, bu yolculukta bugüne kadar büyük kazanımlar elde ettik. Türkiye, bugünün dünyasında kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, ele güne muhtaç olmayan, kendi ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir ülke haline geldi. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İnanıyoruz, biliyoruz ki bu yolculukta en büyük gücümüz Türk gençliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle TEKNOFEST kuşağı olacaktır. Eğer hayallerinin önündeki engelleri kaldırabilir, heyecanlarını araştırma ve geliştirme projelerine yönlendirecek imkanları sunabilirsek; Türk gençleri bugünkü başarıların çok daha ötesine ülkemizi taşıyacaktır" dedi.

'ESENLER'E MUHTEŞEM BİR TEKNOPARK KAZANDIRIYORUZ'

Bakan Kacır, "İşte bu anlayışla Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik altyapılar inşa ediyoruz. Bugüne kadar 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. 81 ilimizin tamamında; ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy bu ülkenin yetenekli evlatlarını keşfetmeye, onları erken yaşta bilimle buluşturmaya ve teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil etmeye gayret ediyoruz. Yine bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezleriyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında TÜBİTAK desteğiyle 42 bilim merkezi kurmuş olduk. Bugüne kadar bu merkezlerde 20 milyondan fazla misafirimizi ağırladık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bilimle tanıştığı, meraklarının peşinden gittiği bu merkezler; geleceğin mühendislerinin ve bilim insanlarının yetişmesine vesile oluyor. İnanıyorum ki bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bilim Esenler de bu yolculukta kıymetli bir kilometre taşı olacaktır. Ancak değerli başkanımızın ifade ettiği gibi, bu merkez bir mukaddime, yani bir başlangıçtır. Bunun devamı da gelecektir. Esenler'e muhteşem bir teknopark kazandırıyoruz. Bu teknoparkın içerisinde Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini, Esenler Belediyemiz ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. İnşallah bu merkez, İstanbul'un gençlerine çok daha büyük imkanlar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYI BARIŞLA BULUŞTURACAK OLANLAR TÜRK ÇOCUKLARI VE DÜNYA ÇOCUKLARIDIR'

Bakan Kacır, "Bugün bir araya gelmemize vesile olan bir diğer önemli çalışma da Esenler Belediyemizin 2011 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğü Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'dir. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar; kendi memleketlerinin ununu, suyunu getiriyor, Anadolu'nun mayasıyla burada buluşturuyor ve dünyaya güçlü bir mesaj veriyorlar. Aslında bu iki programın bir arada olması, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonunun da bir özetidir. Çünkü biz Milli Teknoloji Hamlesi'ni sadece ekonomik güç elde etmek için değil, insanlığı yeniden adaletle ve merhametle buluşturma iddiasıyla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bilim ve teknoloji ancak insanlığa hizmet ettiği ölçüde kıymetlidir. Dünyanın; başkalarının topraklarına göz dikenlere, başkalarının ekmeğini elinden almak isteyenlere, dünyayı kana bulayanlara değil; adalete, merhamete, huzura ve barışa ihtiyacı vardır. ve Allah'ın izniyle dünyayı barışla buluşturacak olanlar; Türk çocukları ve dünya çocuklarıdır. İşte birlikte pişirdiğimiz barış ekmeği de bunun bir sembolüdür. İnanıyorum ki biz bu yolda kararlılıkla yürüdükçe, Türkiye güçlendikçe, dostlarımızla ve mazlum coğrafyalarla dayanışmamızı sürdürdükçe; insanlık özlediği barışa adım adım ulaşacaktır" diye konuştu.

'ESENLER'DE DÖNÜŞÜM BİLİMLE, SANATLA, SPORLA, KÜLTÜRLE OLDU'

Bakan Kacır, "Gece ne kadar karanlık olursa olsun, Allah'ın izniyle aydınlık yakındır. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Kuzeyimizde yıllardır süren bir savaş var. Güneyimizde büyük acılar yaşanıyor. Ne yazık ki dünyada bu zulümlere dur diyecek adil bir sistem henüz tesis edilebilmiş değil. Dolayısıyla barıştan yana olanların daha fazla çalışması, daha fazla gayret göstermesi gerekiyor. İnşallah biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, ev sahibi kıymetli Belediye Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Ben buraları bilirim. Çocukluk yıllarım İstanbul'da, Bağcılar'da geçti ama Bağcılar- Esenler sınırında yaşadım. Dolayısıyla bu bölgenin geçmişini de iyi bilirim. Tevfik Başkan gerçekten Esenler'i baştan başa değiştirdi, dönüştürdü. Esenler'de suç oranlarının yıllar içinde ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Bu dönüşüm sadece güvenlik sistemleriyle değil; eğitimle, sosyal projelerle, gençlere yapılan yatırımlarla gerçekleşti. Bilimle, sanatla, sporla, kültürle gençleri buluşturmakla oldu. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin, enerjimizi daim eylesin. Saygılarımı arz ediyorum" dedi.

'BARIŞ İÇİN BU TOPRAKLARIN MAYASINA İHTİYAÇ VAR'

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da "Bugün burada farklı ülkelerden gelen çocuklarımız kendi unlarını getirdi. Birazdan sayın bakanımız ve kıymetli protokolümüzle birlikte bu hamuru yoğuracağız. İçine bu toprakların mayasını katacağız. Çünkü barış için bu toprakların mayasına ihtiyaç var. Yoğurduğumuz bu ekmekleri pişirecek ve PTT aracılığıyla dünya liderlerine, çocuklarımızın kaleme aldığı mektuplarla göndereceğiz. Bu çabayı, hedefimize ulaşana kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü birileri savaş için uğraşıyorsa, birilerinin de barış için mücadele etmesi gerekir. 16 yıldır bu projeyi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu süreçte bize destek olan başta TİKA olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Maarif Vakfı'na ve katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah çocuklarımızın duaları kabul olur ve yeryüzüne barış hakim olur. Bugün aynı zamanda önemli bir açılışı da gerçekleştiriyoruz. Esenler Bilim Merkezi'nin kapılarını açıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; barış ve bilim birbirinden ayrı düşünülemez. Bilgi, insanlığı adalete ve merhamete ulaştıran en önemli araçtır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BİLİM MERKEZLERİNDEN BİRİNİ DAHA AÇACAĞIZ'

Göksu, "Bu merkezin hayata geçmesinde emeği olan sayın bakanımıza, TÜBİTAK'a ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Ayrıca çok yakında Türkiye'nin en büyük bilim merkezlerinden birini daha açacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Bu merkezlerde yetişecek gençler, bilgilerini insanlığın huzuru ve barışı için kullanacaktır. Çünkü burası Esenler; adı gibi esenler veren bir şehir. Barışın, bilginin ve hikmetin en çok yakıştığı yerlerden biri. Çocukların duasıyla, barış için pişirdiğimiz ekmekle ve bilgiyle; inşallah yeryüzüne umut olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Sayın Bakanımız olmak üzere, tüm protokol üyelerine ve katılımcılara teşekkür ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı