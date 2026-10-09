Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, IAC 2026 gala programında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay teknolojilerinin insanlığın ortak geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, "Dünyamızın nasıl daha fazla uzaya ihtiyacı varsa, aynı şekilde daha fazla uluslararası işbirliğine, daha geniş bilgi paylaşımına ve daha güçlü ortaklıklara da ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz. Uzayın sunduğu bilimsel ve teknolojik fırsatları tüm insanlığın yararına dönüştürebilmemiz için bunlar vazgeçilmezdir." dedi.

Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gala programında yaptığı konuşmada, Antalya'da beş gün boyunca küresel uzay ekosisteminin farklı paydaşlarını bir araya getiren kapsamlı bir programa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, teknoloji şirketleri, girişimciler, yatırımcılar ve öğrencilerin kongrede buluştuğunu belirten Kacır, bilimsel keşiflerden uydu ve fırlatma teknolojilerine, insanlı uzay uçuşlarından Dünya gözlemine kadar birçok konunun ele alındığını ifade etti.

Kacır, uzay ekonomisi, sürdürülebilirlik ve uluslararası işbirliğinin öneminin de ele alındığını belirterek, kongreyle bilim insanlarının yeni araştırma ortaklıkları kurmasını, teknoloji şirketlerinin yeni müşteriler ve tedarik zincirleriyle buluşmasını, girişimlerin yatırımcılarla temas etmesini ve uzay ajanslarının ortak görevler geliştirmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kacır, kongrenin temasını "Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var" olarak belirlerken yalnızca yeni ufukların keşfini değil, bilimsel işbirliği, teknolojik inovasyon, yeni ortaklıklar ve gelecek nesillere sunulacak daha geniş fırsatlarla şekillenen bir geleceği hedeflediklerini aktardı.

Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün uzay teknolojileri, Dünya'daki yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Etkileri, uydu teknolojileri ve Dünya gözleminden haberleşme ve seyrüsefere kadar çok geniş bir alanda her geçen gün daha görünür kılınıyor. Uzay için geliştirilen teknolojiler, pek çok farklı alanda da yeni kabiliyetler ve yeni ekonomik değerler üretiyor. Bu sebeple, dünyamızın nasıl daha fazla uzaya ihtiyacı varsa, aynı şekilde daha fazla uluslararası işbirliğine, daha geniş bilgi paylaşımına ve daha güçlü ortaklıklara da ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz. Uzayın sunduğu bilimsel ve teknolojik fırsatları tüm insanlığın yararına dönüştürebilmemiz için bunlar vazgeçilmezdir. Dünyanın farklı köşelerinde çatışmaların, jeopolitik gerilimlerin ve bölünmelerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir tabloda uzayı, son derece kıymetli bir müşterek alan olarak görüyoruz."

Kacır, uzayın farklı ülkelerden bilim insanları, mühendisler, girişimciler ve karar vericileri ortak bilimsel hedefler doğrultusunda buluşturduğunu ve insanlığın işbirliği kapasitesini güçlendirdiğini ifade etti.

Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uzay bilimleri ve teknolojilerinde öncü bir ülke olma yolunda iddialı bir vizyon ortaya koymuştur. Milli Uzay Programımızın rehberliğinde, bilimsel yetkinliklerimize yatırım yapıyor, yerli teknolojilerimizi geliştiriyor ve uluslararası ortaklıklarımızı genişletiyoruz. Uzay alanındaki ilerlememizi yalnızca ulusal bir başarı olarak değil, aynı zamanda insanlığın ortak bilgi, keşif ve refah arayışına bir katkı sunma fırsatı olarak görüyoruz. Bu kongre boyunca kurulan temas ve ortaklıkların, önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın yeni ve somut örneklerine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum."

Kongrenin gelecek nesillere ilham vermesinin de önem taşıdığını belirten Kacır, binlerce gencin önde gelen bilim insanları, mühendisler ve astronotlarla tanışma, yeni teknolojileri keşfetme ve uzay çalışmalarının sunduğu imkanları yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Kacır, gençlerin Antalya'da edindikleri deneyimlerin, bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmalarına, yeni fikirler geliştirmelerine ve gelecekte insanlığın ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmalara öncülük etmelerine ilham vereceğini kaydetti.

Uzay bilimi ve teknolojisinde kalıcı başarının, ileri altyapılar inşa etmekten veya güçlü roketler, uydular ve uzay araçları geliştirmekten daha fazlasına bağlı olduğunun altını çizen Kacır, "Bu hafta Antalya'da tanık olduğumuz bilimsel enerji, bu hedefe olan inancımızı daha da pekiştirdi. Genç araştırmacılarımızın sunduğu çalışmalar ve öğrencilerimizin uzay faaliyetlerine gösterdiği yoğun ilgi de bu inancı güçlendirmiştir. Bu hafta burada bilim insanları ve astronotlarla bir araya gelen gençlerimizin arasından geleceğin uzay araçlarını tasarlayan mühendisler çıkacaktır. İnsanlığın evreni anlama çabasına yeni katkılar sunacak bilim insanları yetişecektir. ve fikirleriyle küresel uzay ekonomisinin yönünü şekillendirmeye yardımcı olacak teknoloji girişimcileri boy gösterecektir." diye konuştu.

Kacır, Antalya'da gerçekleştirilen beş günlük kongrenin, başarılı bir organizasyon olmanın ötesinde kalıcı dostluklara, bilimsel ortaklıklara, yeni teknoloji projelerine ve ortak uzay görevlerine zemin hazırlamasını temenni etti.

Kongrenin Türkiye'de düzenlenmesine katkılarından dolayı Uluslararası Uzay Federasyonu, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'a teşekkür eden Kacır, dünyanın farklı ülkelerinden Antalya'ya gelen kurum, şirket, bilim insanı, astronot, girişimci ve gençlerin bilgi ve deneyimleriyle kongreye katkı sunduğunu belirtti.

Kacır, kongrenin yeni ortaklıkların ve işbirliği biçimlerinin başlangıcı olmasını dileyerek, bu ortaklıkların bilim ve teknolojideki ortak çalışmaların geleceğine katkı sağlamasını temenni etti.

Uzayda işbirliği ve ortaklık vurgusu

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkanı Gabriella Arrigo da IAF'ın misyonunun sınırları aşarak insanları bir araya getirmek, uzay keşiflerini ilerletmek, eğitim fırsatlarını genişletmek ve uzayın sunduğu faydaları tüm insanlığın hizmetine sunmak olduğunu belirtti.

Kongre boyunca farklı ülkelerden katılımcıların yeni fikirler geliştirdiğini ve uluslararası bağları güçlendirdiğini ifade eden Arrigo, organizasyona katkı sunan konuşmacılara, gönüllülere, organizatörlere ve ortaklara teşekkür etti.

Vast başastronotu Andrew Feustel ise yaklaşık 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile uzay keşiflerinin geleceğini konuşmak üzere bir araya gelmelerinin anlamlı olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere, sponsorlara, Uluslararası Astronotik Federasyonuna, Türkiye Uzay Ajansına ve SAHA İstanbul'a teşekkür etti.

Kaynak: AA