Ru Ceylan'ın sanat ve nörobilimi buluşturan "Inside Humanity" sergisi izleyiciyle buluştu

Eserlerinde Ru ismini kullanan multidisipliner sanatçı Ebru Ceylan'ın hazırladığı "Inside Humanity" sergisi, Ataşehir'deki X Media Art Museum'da izleyicilerle buluştu.

Sanat ve nörobilimi aynı zeminde bir araya getiren proje kapsamında EEG verileriyle üretilen eserler ve canlı performanslar sergilendi. NöroSanatKod çalışması ile başlayan proje, Türkiye'de bu alanda yapılmış ilk bilimsel-sanatsal çalışmalardan biri olarak gösteriliyor.

Çalışmaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ceylan, yaklaşık 10 yıldır nörobilim alanında??????? çalışmalar yürüttüğünü belirterek, altı yıl önce geliştirdiği "NöroSanatKod" araştırma yöntemiyle sanatın insan üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle incelemeye başladığını söyledi.

Ceylan, elde ettiği bulguların ardından çalışmalarının daha yaratıcı alanlara yöneldiğini kaydetti.

Sürecin iki aşaması olduğunu aktaran Ceylan, "Birincisi hem insani hem sanatçı kimliğimle anlam arayışı kısmıydı. Bu her insanda olan bir şey. Fakat ben yapı olarak gerçekliğe çok önem veren ve o durumun gerçek bir yapıya konmasını çok isteyen bir insanım. Kendi ressam kimliğimin dışında ayrıca sanat ekonomistiyim. Yaratıcı ekonomilerde uzmanlığım olduğu için bir taraftan bunu raporlanabilir bir sistem haline getirebilmeyi her zaman arzuluyordum." dedi.

"İnsanların zihin mimarilerini göstermek istedim"

Sanatçı, her insanın kendine özgü bir iç dünyaya sahip olduğunu vurgulayarak, biyolojik olarak benzer olunsa da insanların düşünce ve duygu dünyalarının farklılık gösterdiğini ifade etti.

Çalışmalarını herkesin anlayabileceği biçimde sunmaya özen gösterdiğini dile getiren Ceylan, akademik içerikleri görsel, işitsel ve duyusal örneklerle daha anlaşılır hale getirmeyi amaçladığını anlattı.

Ortaya konulan tanıyı anlamlandırma ve kategorize etme aşamalarına ilişkin Ceylan, şunları kaydetti:

"İnsanların burada olanı anlaması için öncelikle bazı konuları açtık. Zihin nedir? Biyolojik olarak beynimiz nedir? Zihin arketipleri nelerdir? Yani zihin mimarisini nasıl oluşturuyor? Bunun yapısını anlattık. Sonra buna çok da yabancı olmadığımızı ortaya koyduk. Wolfgang Amadeus Mozart, Nikola Tesla gibi tarihsel figürleri inceledik. Zihniyle, zekasıyla dünyayı değiştiren insanların biraz zihin mimarilerini göstermek istedim ki değerlendirme yapabilsinler. Daha sonra da İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız ile birlikte yaptığımız yaratıcı zihin haritası kısmına geldik."

"Proje, insanın düşünce biçiminin zihinsel süreçlerle ilişkisini anlamaya çalışıyor"

"Inside Humanity" projesinin "Performansın Nöral Dramaturjisi" ayağında yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, çalışmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu proje insanın düşünce biçimini ve yaşadıklarının zihinsel süreçlerle ilişkisini anlamaya çalışıyor. Karakterleri oluştururken yaşam deneyimleri, anılar ve kişinin düşünce dünyası bir araya geliyor. Sürecin en heyecan verici taraflarından biri ise beynimde hangi bölgelerin daha aktif olduğunun ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantı kurduğunun veriye dönüşmesi, ardından da görsel olarak ortaya çıkması oldu."

Aynı çalışmaya katılan Şükrü Özyıldız ise mesleki bakış açısı ile projenin oldukça uyumlu olduğunu belirterek, "Ebru bana bu projeyi ilk anlattığında hayata ve mesleğime bakış açımla çok uyumlu olduğunu fark ettim. Ben analitik bir insanım. Duyguların da bende analitik bir karşılığı var. Tüm duyguların önce beyinde başladığını, vücutta ise sadece semptom yaşandığını düşünürüm. O yüzden projenin sonuçları beni çok etkiledi." dedi.

"Zihnin Bileşenleri", "İkonik Zihinler", "Mesleklerin Zihinsel Mimarileri" ve "Performansın Nöral Dramaturjisi" başlıkları altında dört ana bölümden oluşan serginin küratörlüğünü Yasemin Şefik üstlendi.

Sergi ziyaretçilere yalnızca dijital sanat eserlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sanat ve bilim arasındaki köprüye dair yeni bakış açıları da kazandırıyor.