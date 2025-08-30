Samsun ve çevre illerde Büyük Zafer'in 103. yılı kutlandı

Samsun, Tokat, Çorum, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Samsun'da Onur Anıtı'nda başlayan törende, Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Madalyası'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

Sahil Yolu'nda devam eden kutlamalarda ise Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Jandarma Komando Birliğinin gösterileri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Daha sonra Samsun Garnizon Komutanlığı Bando Takımı mini konser verdi.

Garnizon Komutanlığına bağlı komando birliklerinin yemininin ardından geçit töreni yapıldı.

Kutlama törenine, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyeleri katıldı.

Çorum

Çorum'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Ali Çalgan, İl Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çeşitli kurumların temsilcileri, anıta çelenk sundu.

Vali Çalgan, törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı'nda tören yapıldı.

Çalgan, törende, İl Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşların bayramını tebrik etti.

Çocukların şiir okuduğu etkinlikte, mehter ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği tören, kentteki kamu kuruluşlarının ekipman ve personelinden oluşan kortej geçişiyle sona erdi.

Kastamonu

Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Personel Albay Bülent Karakoç'un vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

???????Programda İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ile Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı timinin gösterileri ilgi gördü.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Sinop

Sinop'taki törenler, Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başladı.

Vali Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Yıldırıcı ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sonrasında yöresel halk oyunu gösterileri yapıldı, şiirler okundu. Program kapsamında yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli ödüller verildi.

Program, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığının tüfekli hareketler gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar törende yer aldı.

Amasya

Amasya'da kutlamalar, Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören, geçit töreniyle son buldu.

Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'nda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Vali Taşolar, makamında tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'nda süren programda Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Cumhur Yazgan ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, törene katılan vatandaşları ve protokolü selamladı.

Törende, günün anlam ve önemine belirten konuşma yapıldı, Çankırı Jandarma Asayiş Komando Bölüğü tarafından silahlı gösteri gerçekleştirildi.

Şiirlerin okunması ve tören geçişinin ardından program sona erdi.