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Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti

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Samsun'da ehliyetini yaklaşık 15 gün önce alan 19 yaşındaki genç, aracıyla Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçarak hayatını kaybetti.

Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan Emircan Yazıcı, otomobili ile seyir halindeyken bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti

EHLİYETİNİ 15 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Ehliyetini yaklaşık 15 gün önce aldığı öğrenilen 19 yaşındaki Yazıcı'nın kontrolünden çıkan otomobil, Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçtu.

Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sube Müdürlüğü ekipleri, jandarma arama kurtarma, AFAD ekipleri, polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan Emircan Yazıcı botla karaya çıkartılıp ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yazıcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti

Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Araç kullanırken telefonla ilgilenirse olacağı bu tabi. Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Parayla alınan ehliyet araba surmez onu yıllrca yeişen şofor surer

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