Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti
Samsun'da ehliyetini yaklaşık 15 gün önce alan 19 yaşındaki genç, aracıyla Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçarak hayatını kaybetti.
Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan Emircan Yazıcı, otomobili ile seyir halindeyken bir virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
EHLİYETİNİ 15 GÜN ÖNCE ALMIŞ
Ehliyetini yaklaşık 15 gün önce aldığı öğrenilen 19 yaşındaki Yazıcı'nın kontrolünden çıkan otomobil, Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçtu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sube Müdürlüğü ekipleri, jandarma arama kurtarma, AFAD ekipleri, polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan Emircan Yazıcı botla karaya çıkartılıp ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yazıcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.