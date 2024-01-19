Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da Öğrenciler Yarıyıl Tatiline Girdi

Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

Samsun'da yaklaşık 265 bin öğrenci ve 20 bin öğretmen, yarıyıl tatiline başladı.

Vali Orhan Tavlı, Canik 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Samsun'da eğitimin başarısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tavlı, "Bugün çocuklarımız birinci dönem karne sevinci yaşıyor. Biz de karne sevincini paylaşmak istedik. Öğrencilere iyi tatiller diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise tatil döneminde öğrencilere bolca dinlenmelerini, akrabaları, arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmelerini tavsiye ederek, "Sosyal medya ve internet konusunda kendilerini sınırlandırılarak daha çok sosyal, kültürel, sportif etkinliklere zaman ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Amasya

Amasya'da 55 bin 813 öğrenci karne aldı.

Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.

Sinop

Sinop il genelinde 174 okulda 32 bin 700 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Özarslan, Osmaniye İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Özarslan, öğretmenlere ve okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Tokat

Tokat'ta Vali Numan Hatipoğlu, Yeşilırmak İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Tatilde bol bol dinlenin. Her zaman kitap okuyun." dedi.

Çorum

Çorum'da Vali Zülkif Dağlı, kent merkezindeki Mevlana İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Dağlı, ziyarette, karne ve hediye verdiği öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim öğretim yarıyılının sona ermesiyle kentte yaklaşık 89 bin öğrencinin karne aldığını belirten Dağlı, 6 bin 700 kadar öğrencinin de bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşadığını kaydetti.

Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da 58 bin 719 öğrenci karne aldı.

Vali Meftun Dallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orhan Şaik Gökyay İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Dallı ve Gümüş, daha sonra karneleri dağıttı.