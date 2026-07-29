Haberler

ABD’de protestoculardan Netanyahu’nun yemeği yediği otele baskın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin başkenti Washington DC’de protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu yemek yediği otelde protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yemek yediği otelde protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında protesto edildi. Protestocular, Netanyahu'nun akşam yemeği yediği Georgetown'daki Four Seasons Oteli'nin lobisine baskın yaptı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, protestocuların Netanyahu'nun yemek yediği restorana ulaşmaya çalıştıkları, ancak güvenlik görevlilerinin onları zorla uzaklaştırdığı görüldü. Protestocuların ise, "Bibi, Bibi, saklanamazsın. Soykırım yapıyorsun" şeklinde slogan attığı duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ırasında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği gerekçesiyle 2024 yılında Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı

18 yıllık yasak aşk cinayetine İstinaf dokunuşu: Yeni koca da...
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu