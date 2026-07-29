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Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor

Milyonların tükettiği ürün için kritik gelişme! Raflardan toplatılıyor
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ABD'de satılan iki farklı pastırma ürünü için en yüksek risk seviyesi olan "Class I" geri çağırma kararı alındı. Yaklaşık 5,5 ton ürünü kapsayan kararın, pastırmaların zorunlu ithalat denetimlerinden geçmeden piyasaya sürülmesi nedeniyle alındığı belirtildi. Yetkililer, ürünü satın alan tüketicilere pastırmaları kesinlikle tüketmemeleri, iade etmeleri veya imha etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), Kanada merkezli Maple Leaf Foods tarafından üretilen 12 binden fazla pound (yaklaşık 5,5 ton) pastırma için en yüksek risk seviyesi olan Class I geri çağırma kararı aldı. Ürünlerin, zorunlu ithalat denetiminden geçmeden satışa sunulduğu tespit edildi.

İKİ FARKLI ÜRÜN ETKİLENDİ

Geri çağırma kararı, Royale Natural Applewood Smoked All Natural Uncured Bacon ile Top Valu Uncured Hardwood Smoked Bacon adlı iki ürünü kapsıyor. Söz konusu ürünler Grocery Outlet mağazaları başta olmak üzere Idaho, Oregon ve Washington eyaletlerindeki çeşitli perakende noktalarında satışa sunuldu.

TÜKETMEYİN UYARISI

Yetkililer, bu ürünleri satın alan tüketicilerin pastırmaları kesinlikle tüketmemesi gerektiğini belirterek, çöpe atmalarını veya satın aldıkları mağazaya iade etmelerini istedi. Şu ana kadar ürünlerle bağlantılı doğrulanmış bir sağlık sorunu bildirilmedi.

EN YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

FSIS'in verdiği Class I geri çağırma kararı, ürünün tüketilmesi halinde ciddi sağlık riski veya ölüm ihtimali bulunabilecek durumlar için kullanılan en yüksek uyarı seviyesi olarak kabul ediliyor. Bu olayda geri çağırmanın nedeni ise ürünlerin gerekli ithalat güvenlik denetimlerinden geçirilmeden piyasaya sürülmüş olması.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkemal turgut:

Saçma bir başlık atıp merak duygusuyla amerikadaki pastırmadan haberimiz oldu teşekkürler.

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