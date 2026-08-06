Türkiye ve Suriye'den Şam'da Ortak Üniversite Adımı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulacak Suriye- Türkiye Üniversitesi'ne ilişkin mutabakat zaptı ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre imza töreni öncesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi başkanlığındaki heyetler bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Özvar, Türkiye ile Suriye'nin ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, son dönemde yeniden ivme kazanan ilişkilerin yükseköğretim alanındaki iş birliğine de güçlü şekilde yansımasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üniversiteler arasında kurulacak sağlam ve sürdürülebilir ortaklıkların yalnızca akademik dünyaya değil, aynı zamanda iki ülkenin geleceğine, bölgesel istikrara ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özvar, görüşmenin yükseköğretim alanındaki iş birliğini kurumsal ve kalıcı bir zemine taşıyacağına inandığını söyledi.

Suriye'nin eğitim altyapısının güçlenmesi için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildiren Özvar, Türk üniversitelerinin Suriye üniversiteleriyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu kaydetti.

Ortak lisans ve lisansüstü programların hayata geçirilmesi için birlikte çalışabileceklerini ifade eden Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nun teknik altyapı, dijitalleşme ve bilgi paylaşımı konularında da destek sunabileceğini aktardı.

Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi de Suriye'nin eğitim altyapısına verdiği destek ve kurulan iş birliklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede, Yükseköğretim Kurulu ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında belirli alanlarda ortak çalışma grupları kurulması da ele alındı.

ŞAM'DA SURİYE-TÜRKİYE ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

İmzalanan mutabakat zaptında, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları ile yükseköğretim, bilimsel araştırma, inovasyon ve akademik değişim alanlarında iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeye vurgu yapıldı.

Mutabakat zaptına göre taraflar, Şam'da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesinin hukuki çerçevesi, yönetişim yapısı, akademik teşkilatlanması, öğrenci kabul usulleri, kalite güvencesi mekanizmaları ve idari düzenlemelerine ilişkin çalışmalarını sürdürecek. Üniversitenin kuruluşuna ilişkin hukuki ve kurumsal taslak belgeler hazırlanarak yetkili makamlara sunulacak. Üniversitenin kurulması ise taraflar arasında yapılacak müteakip anlaşmalara ve her iki ülkedeki hukuki süreçlerin tamamlanmasına bağlı olacak.

Taraflar ayrıca yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına da imza attı. Anlaşmayla iki ülkenin üniversiteleri ile eğitim ve araştırma kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, yükseköğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında; karşılıklı burs ve öğrenci kontenjanları tahsis edilmesi, akademik derece ve diplomaların tanınması, Suriyeli öğrencilerin yatay geçişlerinin kolaylaştırılması, ileri teknoloji odaklı eğitim programlarının geliştirilmesi, Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesi, akademisyen ve öğrenci değişimlerinin teşvik edilmesi, ortak bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması ile kalite güvencesi ve akreditasyon alanlarında iş birliği yapılması öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca her yıl dönüşümlü olarak Türkiye-Suriye Üniversiteler Forumu düzenlenmesi, iki ülke üniversiteleri arasında "Kardeş (İkiz) Üniversite Programı" uygulanmasının değerlendirilmesi ve Şam'da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesi'ne yönelik çalışmaların birlikte yürütülmesi de yer alıyor.

Kaynak: ANKA