TEM Otoyolu'nda 10 araç birbirine girdi
Güncelleme:
Sakarya'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralanırken Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Kazaya karışan araç sürücülerinden biri, "Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var" diye konuştu.

Sakarya'da TEM Otoyolunun Sapanca ilçesi geçişi Ankara istikametinde saat 08.00 sıralarında aynı yönde giden 10 araç zincirleme kazaya karıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"BİZ YAVAŞLADIK, ARKADAN VURDULAR"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, "Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik inşallah da olmaz" dedi.

ULAŞIM BİR SÜRE AKSADI

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
