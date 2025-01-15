Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde yer alan bir veteriner kliniğinde yürek ısıtan olay yaşandı. Sahipsiz sokak köpeği, ölmek üzere olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı.

ANNE KÖPEK BİR AN BAŞINDAN AYRILMADI

Veteriner teknikeri, yavru köpeği alarak tedavi etti. Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan yavrı, klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.

HAYVANSEVERLER DAHA ÖNCE BAŞKA YAVRUSUNU GETİRMİŞ

Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

DİĞER YAVRULARI ÖLDÜ

Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi. Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR"

Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.

YÜREK ISITAN ANLAR KAMERADA

Ayrıca anne köpeğin, yavrusunu ağzında taşıyarak yardım istediği ve klinikteki çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.