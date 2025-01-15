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Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

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Beylikdüzü'nde sahipsiz bir köpek, ölmek üzere olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğine bıraktı. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen yavru köpek yoğun bakıma alındı. Köpeğin yardım istediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde yer alan bir veteriner kliniğinde yürek ısıtan olay yaşandı. Sahipsiz sokak köpeği, ölmek üzere olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı.

ANNE KÖPEK BİR AN BAŞINDAN AYRILMADI

Veteriner teknikeri, yavru köpeği alarak tedavi etti. Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan yavrı, klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.

Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

HAYVANSEVERLER DAHA ÖNCE BAŞKA YAVRUSUNU GETİRMİŞ

Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

DİĞER YAVRULARI ÖLDÜ

Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi. Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi

"SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR"

Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.

YÜREK ISITAN ANLAR KAMERADA

Ayrıca anne köpeğin, yavrusunu ağzında taşıyarak yardım istediği ve klinikteki çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sahipsiz köpek, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtelepati:

Allahım sen ne büyüksün...

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Dünya tuhaf bir yer oldu insanlar aptallasip koyun oluyor hayvanlar da zeka artışı var şu köpek oy kullansa ülkede hırsız kalmaz

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Haber YorumlarıAlkurt:

Dünyanın en güzel haberi..Allah,in yarattığı güzellikler.... Kötü insanlara örnek olsun..

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Haber YorumlarıBulent Turker:

bu canları gorunce ınsanlara yardım edesım gelmıyor. daha vefalılar...

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

veterinerede tessekkür ederiz,güzel insan.

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Haber Yorumlarızırzop:

dilsiz kul

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