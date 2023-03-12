Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık sosyal medyada birbirine girdi! Tartışmaya Kızılay Başkanı'nın 'İsmet Paşa' iddiası damga vurdu

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile komedyen Şahan Gökbakar arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu. Ahbap'a çadır satışıyla tepkilerin odağına yerleşen Kınık, kendisinin fotoğrafını paylaşarak "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" ifadesini kullanan Gökbakar'a Atatürk'ün emriyle İsmet Paşa'nın da çadır sattığını öne sürerek yapılan satışların yasal olduğunu savundu. Gökbakar'ın verdiği yanıt bir hayli sert oldu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin üçüncü gününde sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile komedyen Şahan Gökbakar arasındaki Twitter tartışması büyük ses getirdi.

"SANA KIRMIZI ÇOK YAKIŞIYOR, YARIŞMAYAN ADAM"

Gökbakar,Twitter hesabından Kınık'ın fotoğrafını "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar…" sözleriyle paylaştı.

KINIK'TAN GÖKBAKAR'A TEPKİ: ATATÜRK'ÜN EMRİYLE İSMET PAŞA DA ÇADIR SATIŞI YAPTI

Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayan Kınık ise ünlü isme "Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım. Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım. Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil. Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı.

"SAVUNMA HAKKI VERMEDİĞİNİZ BİRİNİ LİNÇ ETMEYİN, KUL HAKKIDIR"

Ahbap derneği Kızılayın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

"KEREM BEY BIRAKIN EDEBİYATI"

Kınık'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Gökbakar, "Kerem Bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin liraya yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine. Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef…" ifadelerini kullandı.