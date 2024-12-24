Sağlık Emekçilerinden Yönetmelik Tepkisi: 'her Ampulün Kırılma Noktası Olduğu Gibi Ebe ve Hemşirelerin de Bir Kırılma Noktası Var'

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık meslek örgütleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne bir kez daha tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bizler bu ülkenin fakültelerinden mezun olmuş, sınavlara tabi tutulmuş atanmış birer kamu personeliyiz. Yoksulluk sınırının altında kalan bir ödemeyi hak etmiyoruz. Sağlık çalışanlarından her konuda yetinmesi, yetirmesi beklenmektedir. Biz artık yetinemiyoruz, yetiremiyoruz" denildi. Açıklama sırasında "Her ampulün kırılma noktası olduğu gibi ebe ve hemşirelerin de bir kırılma noktası var" dövizi taşınırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifası isteyen sloganları atıldı.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşireleri Dernekleri Federasyonu (ASEF), Aile Sağlığı Mensupları Derneği (ASMED), Birlik ve Dayanışma Sendikası, İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak yönetmeliğe tepki gösterdi.

"Eziyeti kabul etmiyoruz! Ebe, hekim, hemşire ASM'lerde birlikteyiz. Susmuyoruz!" pankartı açan, "Her ampulün kırılma noktası olduğu gibi ebe ve hemşirelerin de bir kırılma noktası var" dövizi taşıyan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu istifaya davet etti.

"ASM'lerin ticareleştirilmesinin önünü açılacak"

Ortak basın açıklamasında yönetmeliğin hem vatandaşa hem de çalışana eziyet olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, 6 ayda bir zorunlu hasta takibiyle, asıl işimiz olan koruyucu hekimliği sağlık hizmetini aksatacaktır. Sağlıklı bireylerin, gerekmediği ve istemediği halde doktor kontrolüne zorlanması kaynak israfı ve iş kaybı oluşturacaktır. Sağlık harcamalarında gereksiz artış yaşanacaktır. Sorunlar yumağına yol açan bu eziyet yönetmeliğinin geri çekilmesi için alanlarda taleplerimizi aile hekimlerimizle birlikte anlatmaya çalışsak da bakanlığın öneri ve eleştirilerimizi duymazdan gelip, kulağını tıkadığını bir kez daha şahit olduk. Bu yönetmelik ve kanun taslağı, ne halka ne ebe hemşirelerimize ne de hekimlerimize fayda sağlamadığı gibi ASM'lerin ticareleştirilmesinin önünü açacaktır. Bizlerin iş güvcencesini ortadan kaldırmıştır. Pek çok aile hekimliği biriminde ebe ve hemşire olmadan hizmet veriliyorken, aile sağlığı merkezlerinde ebe ve hemşirelerin eksikliğinin giderilmesi gerekirken tam tersi bu yönetmelikle ebe hemşire arkadaşlarımın istifalarına neden olmaktadır."

"Bizler müşteri hizmetleri değiliz"

Açıklamada, ebe ve hemşirelerin emeklerinin karşılığının verilmediği belirtilerek, "Aile sağlığı merkezlerine görev yapan ebe ve hemşirelerin maaş hesaplamasına esas alınan tavan ücretlerinin 1.5 olarak hesaplanması nedeniyle hak edişlerimizi alamamaktayız. Ayrıca gebe bebek çocuk takiplerine göre belirlenen oranlara lohusa izlemleri de eklenmiştir. Yaptığımız işin sayısı değil kalitelisi önemsenmelidir. Bizler müşteri hizmetleri değiliz. Puanlama ile maaş almayı değerli sağlık çalışanlarına reva gören bu sistemi nasıl kabul edebiliriz? Ailemizden biri vefat ettiğinde çocuğumuz olduğunda yıllık izne çıktığımızda, aşı yaptırmayan ailelerin redlerinde, ulaşılmayan hastalarda maaşlarımızın kesilmesinin vahimliğini haykırmaya geldik. Bizler halkımızın sağlığı haklarımız için sonuç alıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"Biz artık yetinemiyoruz, yetiremiyoruz"

Sağlık hizmetlerindeki ek ödeme ve performans ödemelerindeki adaletsizliğe de dikkat çekildiği açıklamada, "Katsayı, taban ve tavan maaş adı altında bizim kazandığımız parayı kestiniz. Teşvik adaletsizliğini vurguladık, duymadınız. Bizler bu ülkenin fakültelerinden mezun olmuş, sınavlara tabi tutulmuş atanmış birer kamu personelleriyiz. Yoksulluk sınırının altında kalan bir ödemeyi hak etmiyoruz. Sağlık çalışanlarından her konuda yetinmesi, yetirmesi beklenmektedir. Biz artık yetinemiyoruz, yetiremiyoruz" denildi.

Bu zamana kadar yapılan eylemlerde yönetmeliğin eziyet yönetmeliği olduğunu, Bakanlığı çalışanlarına, vatandaşlara zulüm ettiğini anlatmaya çalıştıklarını ancak ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "duymadığını", "görmediğini" ve "dinlemediğini" belirten sağlık emekçileri "Bak Memişoğlu, gör Memişoğlu, duymamışoğlu" şeklinde slogan attı.

"Biz hekimler, ebe ve hemşire arkadaşlarımızla el ele olmaktan gurur duyuyoruz"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosman "Biz hekimler, ebe ve hemşire arkadaşlarımızla el ele olmaktan, omuz omuza olmaktan onur, gurur duyuyoruz. Sağlık işi bir ekip işidir. Bu haksızlığa karşı mücadele de bir ekip işidir. Mücadeleyi de ekip olarak birlikte yürüteceğiz. Bu sistemi yıkıp, yeni bir sağlık sistemi kurduğumuzda hep beraber, el ele ekip çalışmasının nasıl olacağını da göstereceğiz" diye konuştu.

Sağlık emekçileri enjektörleri kırarak yönetmeliğe tepki gösterdiler

6-10 Ocak tarihleri arasında tekrar iş bırakacaklarını açıklayan Arık, sağlık emekçileriyle birlikte enjektörleri kırarak yönetmeliğe tepki gösterdi.