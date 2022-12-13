Sağlık çalışanlarına saldırı sırasında kalp krizi geçirdi; acil müdahale ile hayata döndürüldü

GAZİANTEP'te, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bir grup hasta yakını, serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken, bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan, acil müdahale ile hayata döndürüldü. Şiddet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verilirken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.