Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Akademik Yıl Açılışında Sağlık Vizyonu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim hedefimiz, sadece dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi olmak değil, bu hedef bize yetmez. Bundan sonra sağlığın bilgisini de üreten lider ülkelerden biri olmak istiyoruz." dedi.

Memişoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Malatya merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depreme ilişkin bilgi veren Memişoğlu, "Şu ana kadar can ve mal kaybı yok. Hiçbir yaralanma da yok. Allah'a hamdolsun. İnşallah Allah bize böyle korku ve acıları bir daha yaşatmaz diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 22 yılda sağlık alanında büyük gelişme kaydettiğini vurgulayan Memişoğlu, sağlıkçıların ülkenin zor zamanlarında hep ön safta yer aldığını, liderlik ve öncülük ederek toplumu geliştirdiklerini bildirdi.

Memişoğlu, "Şimdi bizim hedefimiz, sadece dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi olmak değil, bu hedef bize yetmez. Bundan sonra sağlığın bilgisini de üreten lider ülkelerden biri olmak istiyoruz. Hizmeti iyi yapıyoruz ve insan gücümüz var. Bugün şehir hastaneleri, laboratuvarlar, araştırma merkezleri gibi bir çok merkezimiz var. Biz neden sağlık bilgisiyle ilgili üreten ülkelerden biri olamayalım? " ifadelerini kullandı.

"Bizden sonraki nesiller, bizden daha iyi olacak"

Akademisyenlere bilgi ve teknoloji üretmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Memişoğlu, sağlıkta bu ekosistemin oluşturulması için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nı (TÜSEB) her alanda desteklediklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz başkasının dediğini ispat etmekten çok, yeni bir şey diyeni, katma değer üreteni, bilgiyi, araştıranı desteklemekle mükellefiz. O nedenle 'ben yeni bir şey diyeceğim, yeni bir şey üreteceğim, yeni dünya konusunda lider olacağım' diyen kim varsa biz TÜSEB ve bakanlık olarak bütün gücümüzle onun yanında olacağız. Özellikle akademi camiasına söylüyorum, sizler geleceği şekillendiriyorsunuz. Çünkü bu gençler, bu çocuklar bizim geleceğimiz.

O çocukları en iyi şekilde eğitmek, onlara akademik bilgileri aktarmak hepimizin sorumluluğunda. Onların, her birimizden daha iyi, daha bilgili, araştırmacı yapabilmek bizim sorumluluğumuzda. Boynuz kulağı geçecek. Bizden sonraki nesiller, bizden daha iyi olacak, daha iyi yönetecek, daha çok çalışacak, daha fazla bilim üretecek. Biz onları böyle yetiştirmek zorundayız. Onun için akademik camianın, sadece hizmet veya eğitim sorumluluğu yok. Akademi dünyası, Türkiye'deki sağlık sisteminin, teknolojinin, gelişimin sorumluluğunu da taşıyor. Daha çok çalışacağız ve üreteceğiz. Bilim ve bilgi olmadan bir yere varamayız."

"Her zaman onlarla beraber olacağım"

Akademi ve bilim dünyasıyla işbirliğine her zaman hazır olduklarını ifade eden Memişoğlu, bakanlığın herkesin hizmetkarı olduğunu söyledi.

AYBÜ'nün bakanlıkla ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Memişoğlu, "Yıllarca bu millete hizmet eden, çocuklara eğitim veren bir bilim insanı olarak söylüyorum, yol katetmemiz gerekiyor. Bu yolu katederken de hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çalışanla çalışmayanı, üretenle üretmeyeni, bilenle bilmeyeni biz yönetim olarak ayırmak zorundayız. O nedenle ben, koşanların, çalışanların, bilenlerin, özveride bulunanların tarafı olarak, her zaman onlarla beraber olacağım, onlarla birlikte koşmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Törende Bakan Memişoğlu, üniversitenin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" arasına giren akademisyenlerine plaket verdi.

Törene, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı ve AYBÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.