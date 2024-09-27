İşin aslı farklı çıktı! "Suriyelilere özel hastane" söylentisi ortalığı karıştırdı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Amasya'da yaptığı açıklamada, sosyal medyada Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağına dair iddiaları yalanladı. Memişoğlu, iddiaların 5-6 yıl önce söylenmiş sözlerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Amasya'da temaslarda bulundu. Memişoğlu, çiçeklerle karşılandığı Amasya Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzaladı, ardından Vali Önder Bakan ile görüştü. Bakan Memişoğlu, gazetecilere, Anadolu'nun kadim ve tarihi şehri Amasya'nın sağlık hizmetlerinde daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN "SURİYELİLERE ÖZEL HASTANE" İDDİALARINA YALANLAMA

Memişoğlu, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " Konya'da Suriyelilere özel kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı" yönündeki iddialarla ilgili şunları ifade etti: "5-6 yıl önce o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde sosyal medyada yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim. Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti veririz ancak bunu kötü niyetle kullanan ve 5 yıl önce il müdürümüzün söylediği birkaç ifadeyi kötü niyetli sosyal medyada paylaşan arkadaşların yanlış yaptığını düşünüyorum.

"BÖYLE BİR DURUM YOK"

Böyle bir durumumuz olmadığı gibi bunu da anlamlandıramıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sosyal amaçlı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza, onun yanında misafirlerimize, hatta sağlık turizmi kapsamında dünyanın herhangi bir ülkesinden gelip sağlık hizmeti almaya çalışan insanlarımıza da sunmakla mükellefiz ve en iyisini yapıyoruz. Daha da iyisini yapacağız. O nedenle özellikle koronavirüs salgınında sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın, sağlık altyapımızın ne kadar iyi olduğunu bütün dünya gördü."