Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike

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Portekiz Milli Takımı'nın Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kalan ve süre alamayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kampı izinsiz terk etti.

KAMPI İZİNSİZ OLARAK TERK ETTİ

Danimarka maçı öncesinde Kopenhag’da teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısındaki açıklamalarını dinleyen yıldız futbolcu, odasını boşaltıp Madrid’den özel uçağını çağırarak kamptan izinsiz olarak ayrıldı.. Teknik heyetin ve federasyon yetkililerinin duruma müdahale etme ve oyuncuyu ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı.

RONALDO'YU BEKLEYEN CEZA

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği gereğince, milli takım kamplarını mazeretsiz ve izinsiz terk eden futbolculara 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda Ronaldo'nun da ceza alma ihtimalinin çok yüksek olduğu aktarıldı. Yaşanan kriz sonrasında 41 yaşındaki tecrübeli yıldızın milli takımı bırakabileceği de iddialar arasında yer aldı.