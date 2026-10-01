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Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike

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Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
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Portekiz Milli Takımı kampından izinsiz ayrılan Cristiano Ronaldo'nun federasyon talimatlarına göre 1 ila 6 ay men ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

  • Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kalıp süre alamamasının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kampı izinsiz terk etti.
  • Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Yönetmeliği'ne göre milli takım kamplarını mazeretsiz ve izinsiz terk eden futbolculara 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti cezası ve para cezası verilmesi öngörülüyor.
  • 41 yaşındaki Ronaldo'nun milli takımı bırakabileceği iddia edildi.

Portekiz Milli Takımı'nın Norveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek kalan ve süre alamayan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kampı izinsiz terk etti.

KAMPI İZİNSİZ OLARAK TERK ETTİ

Danimarka maçı öncesinde Kopenhag’da teknik direktör Jorge Jesus’un basın toplantısındaki açıklamalarını dinleyen yıldız futbolcu, odasını boşaltıp Madrid’den özel uçağını çağırarak kamptan izinsiz olarak ayrıldı.. Teknik heyetin ve federasyon yetkililerinin duruma müdahale etme ve oyuncuyu ikna etme çabaları sonuçsuz kaldı.

RONALDO'YU BEKLEYEN CEZA

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği gereğince, milli takım kamplarını mazeretsiz ve izinsiz terk eden futbolculara 1 ila 6 ay arasında hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda Ronaldo'nun da ceza alma ihtimalinin çok yüksek olduğu aktarıldı. Yaşanan kriz sonrasında 41 yaşındaki tecrübeli yıldızın milli takımı bırakabileceği de iddialar arasında yer aldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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