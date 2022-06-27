Rusya, Ukrayna'da içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Ukrayna'nın Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenleyen Rusya, içerisinde binden fazla sivilin olduğu AVM'yi vurdu. Olay sonrası servis edilen görüntüler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. İşte bölgeden gelen korkunç kareler...
Ukrayna'yı işgal eden Rusya, savaşta şiddetin dozunu iyice artırdı. Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenleyen Rusya, şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezini (AVM) vurdu.
Ukrayna Devlet Zelenski, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada "Saldırısı sırasında AVM'de binden fazla kişi vardı. Kurbanların sayısını tahmin etmek imkansız" açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre, saldırıda en az 2 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Öte yandan olay yerinden gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, vurulan AVM'nin alev topuna döndüğü görülüyor.
Bölgeden gelen görüntüler korkunç: