- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri" "Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak" "Gazımızın üçüncü ülkelere pazarlanması için bir işbirliğine gitmek istiyoruz" "Dünya'nın en büyük nükleer tesisini kuruyoruz.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri"

"Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak"

"Gazımızın üçüncü ülkelere pazarlanması için bir işbirliğine gitmek istiyoruz"

"Dünya'nın en büyük nükleer tesisini kuruyoruz. Personel sayısı 30 bine yaklaşıyor ve bunun 3'te 2'si Türklerden oluşuyor"

MOSKOVA - Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt yükleme törenine çevrimiçi olarak katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri" dedi.

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (Akkuyu NGS) nükleer yakıt yükleme törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrimiçi olarak katıldı. Putin törende yaptığı konuşmada, "Doğal gaz çok pahalı bir ürün. Pazar fiyatı daha da artıyor. Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak ve bu enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biri. Türkiye'ye böyle bir avantaj sağlıyor. Ayrıca gazımızın üçüncü ülkelere pazarlanması için bir işbirliğine gitmek istiyoruz. Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak. Talebi olan yabancı tüketicilere bu merkezden piyasa fiyatından pazarlanacak" dedi.

"Rus tahılı ile Türkiye'de un üretilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tören öncesinde bir görüşme yaptığını hatırlatan Putin, Erdoğan'ın yoksul ülkelere un sevkiyatı önerisinde bulunduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile ayrıca tarım ürünlerindeki işbirliğimizi ve ihracatımızı arttırmaya karara verdik. Sayın Erdoğan'ın yoksul ülkelere un sevkiyatı önerisi var. İhraç edilecek Rus tahılı ile Türkiye'deki fabrikalarda un üretilecek" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı uçak seferleri artırılacak"

Türkiye ile Rusya arasında turizm alanındaki işbirliğinden de bahseden Putin, "Türkiye'nin turistik bölgelerine geçtiğimiz yıl 5 milyondan fazla Rus turist geldi. Bu nedenle karşılıklı olarak uçak seferlerini arttırma kararı aldık" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlere yardım ekibi gönderen ilk ülkelerden biri olduklarını hatırlatan ve depremin yaralarının sarılması için çabalarına devam edeceklerini de vurgulayan Putin, "Türkiye'deki depremler sonrasında Türk partnerlerimize gerekli desteği sağlamaya hazırız. Altyapı tedarikini sevk etmeye hazırız. Rusya, Türkiye'ye yardım ekipleri ve tedavi desteği sağlayan ilk ülkelerden biri oldu. Biz Türk partnerlerimize her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi.

"Dünya'nın en büyük nükleer tesisini kuruyoruz"

Akkuyu NGS fikrinin Erdoğan'dan çıktığını söyleyen Putin, "Bugün Akkuyu NGS'ye nükleer yakıt yükleme programı gerçekleştireceğiz. Bu törenle birlikte Türk meslektaşlarımıza nükleer tesis işletme sertifikası sunacağız. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu projeyi hayata geçirmek istedi, bunu başardık. Şunu belirtmek istiyorum Rus ve Türk mühendisler büyük bir azimle ve ahenkle çalışıyorlar. Daha önce söylendiği gibi 4 bloğu da aynı anda kuruyoruz. Her bloğun kapasitesi 4 bin 800 megawattır. Dünya'nın en büyük nükleer tesisini kuruyoruz. Personel sayısı 30 bine yaklaşıyor ve bunun 3'te 2'si Türklerden oluşuyor. Bu çalışanlara ve ailelerine ekonomik getiri demektir" dedi. Akkuyu NGS'nin inşasında güvenlik konularına özel önem gösterildiğinin altını çizen Putin, "Santralin ihtiyaçları karşılayan toplam tutar 4,2 milyar dolar toplam gider 6 milyar dolardır. Koruma ve güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz ve Uluslararası Atom Enerjisi kurallarına göre güvenlik sistemlerimiz var. Bu sistemler dünyanın en güvenli sistemleridir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak"

Akkuyu NGS'nin inşasının yanı sıra kalifiye personel yetiştirmek için de ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Putin, "Türkiye'deki enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak ve bu enerji üretilirken atmosfere karbon monoksit salgılanmayacak. Türkiye'ye temiz enerji sağlanması için kalifiye uzmanlar yetiştiriyoruz. Üniversitelerimizde 300 Türk öğrenci nükleer bilim dalında eğitim gördü. Ayrıca bunun için Türkçe eğitim veren bir okul açtık. Türkiye'de yüksek teknolojilerle donatılmış yerli ve milli nükleer bir tesis açılıyor ve bu anlamda da yeni bir enerji alanı açılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye övgüde bulunan Putin, "Sayın Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Açıkça bunu söyleyebilirim önünüze büyük hedefler koyabiliyorsunuz ve bu hedefler doğrultusunda ilerleyebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.