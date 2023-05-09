Rusya'da Zafer Günü Askeri Geçit Töreniyle Kutlandı
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MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Soldan sağa, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,...
MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Soldan sağa, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Zafer Günü'nde düzenlenen askeri törenin ardından Kızıl Meydan'da yürüyor, 9 Mayıs 2023.
Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında ya da Rusya'daki yaygın kullanımıyla Büyük Yurtseverlik Savaşı'nda Alman Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 78. yıldönümü münasebetiyle, Salı günü başkent Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni düzenledi. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr./Xinhua)