Rönesans Rezidans'la ilgili vahim iddia: Toplanma alanına çıkarılan yüzlerce kişi 2. depremde enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan ve müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalanarak tutuklanan Rönesans Rezidans'la ilgili vahim bir iddia ortaya atıldı. 7.7'lik ilk deprem sonrasında tamamen yıkılmayan binalardan çıkan vatandaşların sitenin ortasında bulunan toplanma alanına çıkarıldığı ancak 7.6'lık ikinci depremin vurmasıyla çok sayıda kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 11. gününde devam ederken, depremde yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

"YÜZLERCE KİŞİ TOPLANMA ALANINA ÇIKARILDI"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik ilk depremin ardından tamamen yıkılmayan Rönesans Rezidans'da yaşayan onlarca vatandaşın sitenin orta yerinde bulunan toplanma alanına çıkarıldığı ve burada beklerken 9 saat sonra gelen 7.6'lık ikinci depreme kurban gittikleri öne sürüldü.

"İKİNCİ DEPREMDE ENKAZIN ALTINDA KALDILAR"

İlk depremde yıkılmayan binaların ikinci depremle yerle bir olmasıyla yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığını iddia eden bölgedeki kaynaklar, vahim iddianın araştırılmasını talep etti.

"YÖNETİCİYE TEMELİN KAYDIĞINI SÖYLEDİM"

Site sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı da geçtiğimiz günlerde ortaya attığı bir başka iddiayla 2022 yılında binanın koridorunda çatlak olduğunu, temelinin kaydığını söylemişti. Yiğitbaşı, "Yöneticiye temelin kaydığını söyledim, alay edermişçesine güldü. Komşularıma anlattım, herkes duyarsız kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

SİTENİN MÜTEAHHİDİ YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Öte yandan Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla için İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli Coşkun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.