Roman kahramanları hayat buldu

Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" Maltepe Üniversitesi'nde başladı.

Bu yıl "Sanatçı Roman Kahramanları" temasıyla düzenlenen festivalin açılışı, Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 44 farklı okuldan yaklaşık 1500 öğrencinin roman kahramanlarının kostüm ve aksesuarlarıyla yer aldığı festivalde, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi.

Öğrencilerin performans sergilediği etkinlikte konuşan şair ve yazar Sunay Akın, edebiyatın, fikrin ve farklı açılardan bakmanın önemine değindi.

Akın, Muhsin Ertuğrul, Sabahattin Ali, Afife Jale ve Reşat Nuri Güntekin gibi önemli isimlerin hayatlarına da değinerek Cemal Süreya'nın "Masal dinlemeden büyüyen çocuklar, kedi resmini cetvelle çizer." sözünü aktardı.

Festivale ilişkin AA muhabirine konuşan Maltepe Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Asan, festivali "Roman Kahramanları" dergisinden esinlenerek ortaya çıkardıklarını belirterek, "Dergiyi 2010'da yayınlamaya başladık. Bir süre sonra roman kahramanları odaklı bir festival olabilir mi diye düşündük. 2012'de 21 Aralık'ı 'Dünya Roman Kahramanları Günü' ilan ederek festivale başlangıç yapmış olduk." dedi.

"Festivale katılmak için roman okuyan binlerce öğrenci var"

Festivalin ilk yılının Balkan Savaşı'nın yüzüncü yılına denk gelmesi sebebiyle "Balkan Barışı" temasıyla yapıldığını aktaran Asan, "Yaklaşık 10 Balkan ülkesinden hem yazarları hem kültür bakanlarını davet ettik. Çok güzel bir buluşma oldu. Onun verdiği şevk ve heyecanla şimdi 9'uncusunu yapıyoruz. Türkiye'nin dört yanından okullar, roman kahramanları kostümleriyle kampüsümüze geliyor. Festivalimiz belki de dünyadaki öğrenci odaklı en büyük festivale dönüşmek üzere." değerlendirmesinde bulundu.

Asan, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin kitap ve roman okumaya çok hevesli olduğunu dile getirerek, "Şimdi roman kahramanları üzerinden çocuklara 'Sevdiğiniz roman kahramanlarına bürünür müsünüz?' teklifinde bulunduğumuzda harıl harıl roman okumaya ve kostümler giyip festivale katılmaya başladılar. Yıl boyunca sırf bu festivale katılmak için roman okuyan binlerce öğrenci var. Bu çok güzel bir gelişme. Ezber bozuyor bu çocuklar." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda da festivali Mayıs ayında yapmayı planladıklarını aktaran Asan, "Festivalimizi kıştan mayısa alıyoruz. 10'uncusunu meydanlarda, açık havalarda yapacağız. Muhtemelen daha kitlesel bir katılım olacak." diye konuştu.

"Akademiyle ortaöğretimi birleştiren, edebiyatla gençleri buluşturan bir etkinlik"

Türk edebiyat araştırmacısı ve yazar Bahriye Çeri de festivalin çok özel olduğunu vurgulayarak, "Akademiyle ortaöğretimi birleştiren, edebiyatla gençleri buluşturan çok güzel bir etkinlik. Genellikle üniversitelerde yapılan toplantılar akademi arasında kalır. Esas ulaşması gereken kitlelere ulaşmaz. Bu festival akademiyi, yazarları, sanatı, edebiyatı öğrencilerle bir araya getiriyor. İkinci nokta ise edebiyatın öğrenciler tarafından içselleştirilip roman kahramanlarını kendi yorumlarıyla canlandırmalarına vesile oluyor." görüşünü paylaştı.

Çeri, gençlerin okumayı sevmemesinden şikayetçi olurken bu kadar çok liseli gencin roman kahramanlarını okuyup yorumladıklarını gördüğünde çok heyecana kapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi konuşmamı, akademisyenlerin ya da yazarların konuşmalarını değil öğrencilerin yorumlarını çok daha değerli buldum. Katkıları çok büyük. Bu 9 yıl içerisinde gençler, akademisyenler, üniversite, yönetim kurulu bunu büyük bir heyecanla hep bir adım öteye taşıdılar."

Öğrencilerin romanla ilişkilerinin sadece Türk edebiyatıyla sınırlı kalmadığını, dünya edebiyatını da takip ettiklerine işaret eden Çeri, "O halde niçin dünyadan da bu festivale katılanlar olmasın. Victor Hugo'nun ülkesinden Hugo'nun kahramanlarının nasıl canlandırıldığını görmeye gelen ya da başka sunumlarla katkı sağlamaya gelen katılımcılar neden olmasın. Bu festival dünyanın başka ülkelerinde de neden yapılıyor olmasın. Japon edebiyatının en önemli eserleri çevriliyor ve çok satılıyor. Belki gençler Japon roman kahramanlarını da canlandıracaklar ve Japonya'nın da ilgisini çekecek. Festivalin bir adım sonrası bu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında Murat Gülsoy, Haluk Öner, Christina Zenginoğlu, Oğuz Şenses ve Ercan Yılmaz'ın da aralarında olduğu isimler söyleşilere katılacak.

Festival bu yıl ilk kez Ankara'da da düzenlendi

Çocuklara, Türk edebiyat tarihine ışık tutan yazarlar ile dünya edebiyatının önemli eser ve yazarlarının tanıtılmasını amaçlayan "Roman Kahramanları Festivali", bu yıl Ankara'da da ilk kez düzenlendi. Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen festivale Sincan'daki 16 okuldan 270 öğrenci katılım sağladı.

Her bir öğrencinin farklı roman kahramanı kostümüyle katıldığı festival, sahne performanslarıyla başladı. Öğrenciler Kürk Mantolu Madonna'dan Alice Harikalar Diyarında'ya, İnce Memed'den Toprak Ana'ya kadar pek çok klasik eseri sahneye dökerek hünerlerini sergiledi.

Sahne performanslarının ardından çocuklar, Türk ve dünya klasik edebiyat eserlerinin kapaklarının konulduğu şövalelerin önünde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenciler daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu. Yetkililerce kütüphane hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından çocuklar roman kahramanı kostümleriyle Cihannüma Salonu'nu gezdi, burada bulunan kitapları yerinde inceledi.

"Öğrenciler ortaya beraber ürün koymanın kıymetini öğrenmiş oldu"

Sincan Roman Kahramanları Festivali Direktörü Feray Koçak, AA muhabirine, öğrencilerin kendilerini bu tarz etkinliklerin içinde bulduklarında hayata daha iyi tutunduğunu belirtti.

Öğrencilerin roman karakterlerini çok iyi analiz ettiğini belirten Koçak, "Kostümlerini ve bütün hazırlıkları kendileri yaptılar. Öğrenciler ortaya beraber ürün koymanın kıymetini öğrenmiş oldu." dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, "Çocuklarımızı bir taraftan akademik kaygılarla yetiştirirken bir taraftan sanatı, kültürü ihmal etmememiz gerekir. Sanat, edebiyat, kültür çocuklarımızın ufkunu açıyor." diye konuştu.

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ise "Çocuklarımıza nasıl imkanlar tanırız diye projeler üretiyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız fırsat verilirse neler yapabileceklerini göstermiş oldular. Gençlerimiz çok üst düzey yetişiyorlar." ifadelerini kullandı.

-"Öğrencilerimiz bu çalışmayı asla unutmayacaklar"

Öğrencilerin kültür, sanat ve edebiyatla buluşmasını önemsediklerini belirten Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise şunları söyledi:

"Gençlerimizin kendilerini bir şekilde ifade etmesi bizler için çok kıymetli. Bir çalışmanın içerisinde bir gencimiz varsa bu etkinlik yaşayan bir etkinliktir. Öğrencilerimiz bu çalışmayı asla unutmayacaklar. Çünkü içerisinde kendileri var."

Festivale katılan öğrencilerden Asya Topal, tiyatro sergilemenin kendisini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirtti.

Öğrenci Hasan Emin Yılmaz da organizasyonun oyunculuklarını geliştirmek açısından yararlı olduğunu ifade etti.