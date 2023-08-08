Rektör Özkan: Rahim nakliyle üremede çığır açtık, Nobellik bir iş aslında

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Derya Sert'e 12 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üremede çığır açtık. Ancak dünyada bir Müslüman ülke tarafından yapıldığı için göz ardı edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de de çok sahiplenilmedi. Bu Nobellik bir iş aslında. Dünyada doğan bebek sayısı 100'ü aştı. Umuyorum biz de o sayıları yakalarız" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e, kadavradan rahim nakli yaptı. Dünyada ilk kez yapılan nakil sonrası Sert, 4 Haziran 2020'de dünyaya bir bebek getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan bebeğe, doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi. Derya Sert'in anne olmasıyla birlikte Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, doğuştan rahmi olmayan Havva Erdem'e 27 Temmuz 2021 tarihinde kadavradan Türkiye'nin ikinci rahim naklini gerçekleştirdi. 8,5 saat süren naklin ardından Havva Erdem, 90 gün sonra taburcu oldu. Bir süre sonra Havva Erdem'e tüp bebek tedavisi gerçekleştirildi. Havva Erdem, rahim naklinden 14 ay sonra anne oldu. 29 haftalıkken doğum yapan Havva Erdem, 1720 gram sağlıklı kız bebek dünyaya getirdi. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden AÜ'ye rahim nakli için başvuru yapıldı.

Dünyaya rehberlik ederek birçok rahim nakli yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Artık kendini kanıtlamış bir prosedür bu. Teknik olarak, etik olarak kendini kanıtladı. Doğan bebek sayısı 100'ü aştı. Umuyorum biz de o sayıları yakalarız. Çok fazla ihtiyacı olan hasta var. Yolu açıp geride kalmak üzücü bir şey. Çok ciddi tecrübelerimiz var. Derya'dan çok şey öğrendik. Havva Erdem de çok kısa sürede anne oldu. Bu zamanla bir yarış, belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olmak çok kolay değil. Çocuk sahibi olmayanların içerisinde ciddi bir ateş var" diye konuştu.