KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 14. yılında Lefkoşa'da anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, vefatının 14'üncü yılında Lefkoşa'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Denktaş vefatının 14'ncü yılında başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Denktaş'ın ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, ülkenin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'li bakanlar ve çok sayıda yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Denktaş ailesinin anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Erhürman burada yaptığı konuşmada, Denktaş'ın yalnızca bir devlet adamı değil, Kıbrıs Türk halkının direnci ve adanmışlığının simgesi olduğunu vurguladı.

Denktaş'ın son derece zeki, çalışkan ve üretken bir lider olduğunu belirten Erhürman, "Düşünceleri ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı, onlar için en ağır bedelleri ödemeyi göze alabilecek cesarette, liderlik vasıfları her türlü tartışmanın ötesinde olan çok iyi bir hukukçuydu" dedi.

Halkının haklılığına sarsılmaz inancı

Erhürman, "Onu tanıyanlar bilir, ısrarcıydı. Ama bu kişisel bir inat değil, halkının haklılığına duyduğu sarsılmaz inancın sonucuydu." diyerek Denktaş'ın karşısındakini yormaktan da yorulmaktan da çekinmediğini, yorgunluğun hak arayışının bedellerinden biri olduğunu bildiğini kaydetti.

Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarını ezbere bilen, hangi köyün ne zaman boşaldığını, hangi ailenin hangi acıyı yaşadığını hafızası ve yüreğinde taşıyan bir lider olduğunu aktaran Erhürman, bu nedenle konuşurken sesinin bazen sertleştiğini, bazen kırıldığını, anlattıklarının bir metnin satırları değil, yaşanmış hayatlar olduğunu dile getirdi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Denktaş için soyut bir tarih anlatısı olmadığını belirterek, "Bu mücadele yok sayılmaya karşı ayağa kalkmaktı. Güvensizliğe karşı tutunmaktı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Denktaş'ın bu mücadelenin içinde büyüdüğünü, yükünü ve sorumluluğunu taşıdığını, hiçbir zaman kolayı seçmediğini, hayatı boyunca lider olmanın yükümlülüğünü ve sorumluluğunu sırtında taşımaktan çekinmediğini kaydetti.

Zaman zaman görüş ve yol ayrılıkları yaşanmış olsa da Denktaş'ın halkının sevgisi ve saygısını hiçbir zaman kaybetmediğine de vurgu yapan Erhürman, bunun makamdan değil, uzun yıllar süren mücadele, kararlılık ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan kaynaklandığını aktardı.

Erhürman, "Anısı önünde bir kez daha saygıyla ve sevgiyle eğiliyorum. Ruhu şad olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.

Anıt özel defteri imzalandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan, Kıbrıs Türk halkına özgüven kazandıran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaşamınız boyunca Kıbrıs Türk halkının onuru ve hakları için verdiğiniz kararlı mücadele, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Halkımıza kazandırdığınız özgüven, tarihsel bir miras olarak her zaman saygıyla hatırlanacaktır.

Bu topraklarda herkesin eşit, huzur ve refah içinde yaşaması mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bu memleketin çocuklarının insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışınızın 14. yılında sizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor; aziz hatıranız önünde minnetle eğiliyoruz."

Denktaş'ın anıt mezarındaki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi.