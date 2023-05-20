Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te ramazan ayında oruç tutmayanların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te ramazan ayında oruç tutmadıkları gerekçesiyle yemek yiyenleri görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli A.J, gözaltına alındı.

Hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan işlem yapılan şüpheli, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.