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Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

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Zorlu Holding üst yönetiminde yaşanan "Ramazan tebriği" krizi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı re'sen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermiş kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki göstermişti.

Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken olay sosyal medyada infial yaratmıştı. Tepkilerin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılan Köksal gözaltına alınmıştı. Köksal bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERGÜN GÜLER'DEN RAMAZAN TEBRİĞİ MESAJI

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, 28 Şubat tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj göndermişti. Güler mesajında "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

CEM KÖKSAL'DAN GÜLER'E UYARI MESAJI

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise çalışanların Ramazan ayını tebrik eden Güler'e herkesin göreceği şekilde şu mesajla yanıt vermişti; "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zorlu Holding üst yönetiminde yaşanan kriz ve Köksal'ın yayınladığı mesaj sosyal medyada infial yaratırken savcılık tarafından "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

28 YIL SONRA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal yazışmanın yanlışlıkla şirket içinde yayıldığını belirterek, tamamen şirket içi işleyiş ve yönetimle ilgili yazışmanın 'inanç ve değer' tartışması gibi yansıtılmasına üzüldüğünü, 28 yıldır çalıştığı Zorlu grubuna zarar vermemek için istifa kararı aldığını duyurmuştu.

CEM KÖKSAL SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Köksal ifadesinin alınmasının ardından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Din tüccarları yargıyı istediği gibi kullanıyor

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Haber Yorumlarımetinboymetin:

Bu hakimler savcılar unutmasın ki adalet bir gün herkese lazım olacak . tek taraflı adalet olmaz

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Haber Yorumlarıvildan turker:

niye gözaltı? niye bıraktın? herkesi bu şekilde baskı altına almak bir gün sosyal patlamaya neden olacaktır. bu bir gerçektir

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Haber YorumlarıMuhammet Ali Güven:

Adami atsaydiniz hapse 3 ay kalsaydi ve herkes durmasi gereken yeri ögrenseydi,cok iyi olurdu

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Almanya bile resmi dini hristiyanlık olmasına rağmen adamlar dün Frankfurt da Müslümanlar için gece ramazan ayına özel ışıklandırma yaptı. Türkiye gibi bir ülkede yaşayıp islam hakkında böyle gereksiz şeyler nasıl yapılır aklım almıyor. Bu adam dibin en dibine layık.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

İslama en büyük zararı siz veriyorsunuz çakma din tüccarları.

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Vestele kayyum yakındır...

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Süper olmuş geri çıkması Cem abim benim

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Haber YorumlarıArif İnanç:

ayrımcılık mi yapmış, din ayrımı mi ona bakmışlar sanırım. Noeli kutlayıp da ramazan-ı kutlamamak çok hoş durmuyor. Oraya oturtan sahipleri ne diyor ona bakmak lazım. Konulmadan istifa etmiş. Dilin kemiği misali. Demek ki altında ki Ceo işine gelmemiş ki. Herkese açık bir platform dan uyarı yapmış. Sorsanız aaa com ETİK davranış derler. O yüzden boş verin. Mübarek ayın tadını yaşamaya çalışalım. Marketlerde %50 fiyat artışı bizi ilgilendiren kısım. Baktınız mi sayin bakan. Enflasyon kaç olur?

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Ne yapacaklardi yani idammi edeceklerdi onlarca suç kaydi olan uğursuzlar ellerini kollarini salliyarak suç işliyorlar memlekette

Yorum Beğen32
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