Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermiş kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki göstermişti.

Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken olay sosyal medyada infial yaratmıştı. Tepkilerin ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılan Köksal gözaltına alınmıştı. Köksal bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERGÜN GÜLER'DEN RAMAZAN TEBRİĞİ MESAJI

Zorlu Holding bünyesinde bulunan Vestel'in CEO'su Ergün Güler, 28 Şubat tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara bir mesaj göndermişti. Güler mesajında "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CEM KÖKSAL'DAN GÜLER'E UYARI MESAJI

Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise çalışanların Ramazan ayını tebrik eden Güler'e herkesin göreceği şekilde şu mesajla yanıt vermişti; "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zorlu Holding üst yönetiminde yaşanan kriz ve Köksal'ın yayınladığı mesaj sosyal medyada infial yaratırken savcılık tarafından "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

28 YIL SONRA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal yazışmanın yanlışlıkla şirket içinde yayıldığını belirterek, tamamen şirket içi işleyiş ve yönetimle ilgili yazışmanın 'inanç ve değer' tartışması gibi yansıtılmasına üzüldüğünü, 28 yıldır çalıştığı Zorlu grubuna zarar vermemek için istifa kararı aldığını duyurmuştu.

CEM KÖKSAL SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Köksal ifadesinin alınmasının ardından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.