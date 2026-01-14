Ablasının vurduğu Eylül, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki ablası E.M. tarafından tabancayla başından vurulan 17 yaşındaki Eylu Mengüllü, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cenazesinde tabutuna gelinlik örtüldü.

Olay, 7 Ocak'ta sabaha karşı ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü'yü başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mengüllü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mengüllü'yü ablası E.M.'nin vurduğunu belirledi. E.M. ile ona silah temin ettikleri saptanan S.Y., D.S. ve M.Ç., gözaltına alındı. Ekipler, konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı belirlenen tabanca ile şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç., hakim karşısına çıktı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen abla E.M.'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasına karar veren mahkeme, S.Y., D.S. ve M.Ç.'yi tutukladı.

Hastanede tedavisi süren Eylül Mengüllü, dün sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eylül'ün cenazesi Mağaracık Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığa getirildi. Eylül'ün tabutunun üzerine de gelinlik örtüldü. Ailesi ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede kılınan namazının ardından Eylül Mengüllü, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

