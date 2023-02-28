Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Konya'dan Tuz gölü fayı geçiyor, biz depremden kurtulamayız

YILDIZ Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Eninde sonunda bölgede küçük depremler dışında, büyük depremler de olacak çünkü bölge buna müsait. Dolayısıyla İstanbul çevresinde, Marmara Denizi'nin içerisinde, İzmir ve Muğla'da da deprem olacak.

YILDIZ Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Eninde sonunda bölgede küçük depremler dışında, büyük depremler de olacak çünkü bölge buna müsait. Dolayısıyla İstanbul çevresinde, Marmara Denizi'nin içerisinde, İzmir ve Muğla'da da deprem olacak. Muğla büyük bir deprem bölgesidir. Türkiye'nin en tehlikeli yeri, bütün kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni, işte bu faylar ve depremler. Dolayısıyla elbette riskleri de var. Konya'dan Tuz Gölü fayı geçiyor. Biz depremden kurtulamayız" dedi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği 'Türkiye'nin Deprem Gerçeği' konulu panel düzenlendi. Panele, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak ve Japon İnşaat Mühendisi Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki katıldı. Panelden elde edilecek gelirin, 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına aktarılacağı öğrenildi. Kalıtımcıların depremzedelere kira yardımı için, AFAD'a bağış yapabileceği belirtildi.

"11 BİN DEPREMİN 5 AYDA OLMASI GEREKİRKEN, BİZ BUNU 3 HAFTADA GÖRDÜK"

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