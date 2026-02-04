Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Görmez, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı Açıklaması

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Görmez'i Sultanahmet'teki rektörlük binasında ziyaret eden AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can, geçtiğimiz aralık ayında getirildiği rektörlük görevi dolayısıyla Görmez'i tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Can'ın "Yılın Kareleri" oylaması hakkında bilgi verdiği Görmez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Görmez, "Günlük Hayat"ta Nurettin Boydak'ın "Rengarenk", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini tercih etti.

Görmez, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

Bu yıla özel hazırlanan "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflara değinen Görmez, şunları söyledi:

"Gazze, aslında bütün insanlık için iki yıldır bir ayna vazifesi görüyor. Bütün insanlığı, hem vicdanını kaybedenleri hem hala vicdan taşıyanları en güçlü bir şekilde gösteren bir aynaya dönüştü. Bir annenin kendi yavrularına en son toprağın içinden unu ayıklamaya çalışmasını tespit etmesini, aslında bu iki yılın bütün vahşetini özetleyen bir fotoğraf olarak gördüm. Çünkü aynı zamanda zalim İsrail'in sadece savaş ahlakından, savaş hukukundan yoksun bir katil olmadığını, açlıkla Gazze'deki çocukları cezalandırmaya çalıştığını belgeleyen bir suç belgesi. Vicdanını kaybeden insanlık için de bir ibret belgesi olarak ifade edebiliriz bu fotoğrafı."

Görmez, uzun süre spor ve sanat camiasını Gazze konusunda duyarsız bulanlardan olduğunu belirterek, "Ama Galatasaray maçında gençlerin kendi hür iradeleriyle 'İsrail'in soykırımına son' levhasını asmış olması o zaman da beni etkilemişti, şimdi de fotoğraf olarak beni etkiledi." dedi.

"Portre" kategorisinde siyahi bir genç kızın kendisini aynada beyaz tenli bir insan olarak hayal ettiği fotoğrafı, 21. asırda hala ırk ayırımının zihinsel olarak dünyada var olduğunu göstermesi bakımından anlamlı bulduğunu dile getiren Görmez, "Haber" kategorisinde ise foto muhabirinin Gazze'de hastaneye taşınan yaralıları, en zor zamanda kendi canını tehlikeye atarak kayda almasını değerli bulduğunu söyledi.

Favori fotoğrafı Etiyopya'da bayram namazı

Görmez, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Van'da çekilen fotoğrafın varlığı, kainatı, tabiatı, yeri, göğü, hayvanları ve kuşları birleştiren çok kapsamlı bir fotoğraf olarak gördüğü için tercih ettiğini vurguladı.

Yılın Kareleri arasında favori fotoğrafının, Nurettin Boydak'ın çektiği ve Etiyopya'nın Harar kentinde binlerce Müslüman'ın Kurban Bayramı namazını yansıtan kare olduğunu dile getiren Görmez, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanı iken cuma günleri kadınlarımızı, ümmetin yarısı olan anneleri de peygamberimiz döneminde olduğu gibi camide görmek istedim. Bunun için kampanyalar yürüttüm ama başaramadım. Hala camilerimiz cuma günleri yüzde 90-95 erkeklerle dolu. Etiyopya gibi bir yerde bayram namazında kadın cemaatinin fotoğrafı, belki de algıda seçicilik bakımından beni etkiledi, onu tercih ettim."

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.