Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti'ye katıldı! Rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bugün İYİ Parti üyesi oldu. Parti rozeti grup toplantısı sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takılan Prof. Dr. Zorlu, "İYİ Parti ailesine katılmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Yıllarını Türkiye'nin her alanda yücelmesi ve Türk dünyasının bütünleşmesi için harcayan bir akademisyen, bir düşünce insanı ve her şeyden önce bir aile babası olarak burada olmamın sebebi vatan ve millet sevdasıdır" diye konuştu.

"BURADA OLMAMIN SEBEBİ VATAN VE MİLLET SEVDASI"

Zorlu, yaptığı konuşmada, "Beşinci kuruluş yıldönümüne haklı bir coşku ve gururla ilerleyen İYİ Parti ailesine böylesine anlamlı bir günde katılmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Yıllarını Türkiye'nin her alanda yücelmesi ve Türk dünyasının bütünleşmesi için harcayan bir akademisyen, bir düşünce insanı ve her şeyden önce bir aile babası olarak burada olmamın sebebi vatan ve millet sevdasıdır" ifadelerini kullandı.

"DEMOGRAFİK GELECEĞİMİZİ BİR KIRMIZI ÇİZGİ OLARAK KABUL EDİYORUM"

Zorlu, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Bildiğimiz gibi ülkemiz tarihinin en zorlu günlerini geçirmektedir. Milletimiz hayat pahalılığıyla boğuşurken gelir ve fırsat adaletsizliği kendisini göstermektedir. Yaşadığımız sorun çemberi yarınları kuşatan bir kültür şokuna dönüşmektedir. Dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki ateş çemberi, çok yönlü ve millet eksenli bir duruşu gerekli kılmaktadır. Bundan böyle temel gayem Türk milletinin bir arada refah ve huzur içinde yaşaması, adaletle yönetilmesi bilimin önderliğine inanç ve insan sevgisi üzerinde yükselmesi olacaktır.

Kendime her zaman örnek aldığım Türk düşünce sisteminin önemli isimlerinden merhum Prof. Erol Güngör hoca şöyle demektedir: 'Hakikatte milliyetçilik bir kültür hareketi olmak, dolayısıyla ırkçılığı, halka dayalı bir siyasi hareket olarak da otoriter idare sistemlerini reddeder, böyle ki halka rağmen kişiler hırslar, tercihler ve hevesler bir gün mutlaka milli iradenin kalpanına çarparak darmadağın olacaktır.' Çünkü son söz elbette Türk milletinindir. Milletimiz ise doğudan batıya kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımızın ortak paydasıdır. Bu payda üzerinde her türlü ayrımcılığı reddederken, demografik geleceğimizi bir kırmızı çizgi olarak kabul ediyorum. Buradan hareketle milletimizi kaygılandıran ve her geçen gün daha büyük bir tehdit haline gelen sığınmacı sorununa bu çatı altında son verileceğine inanıyorum."

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan (1998) sonra aynı branşta yüksek lisans yaptı. "Örgütlerin Demokratik Yönetim Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Bir Uygulama" adlı tezi ile doktora derecesini 2009 yılında aldı. Akademik görevlerinden önce Sağlık Bakanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, PTT Genel Müdürlüğünde uzman ve genel müdür danışmanlığı, Ulaştırma Bakanlığında bakan danışmanlığı, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü müşavirliği, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında başkan danışmanlığı görevlerini yürüttü.

2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı.2013 yılında ABD'de South Carolina Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve strateji alanında doçent unvanı aldı. Yapay zekâ yöntemlerinin (yapay sinir ağları, bulanık mantık ve karar ağaçları) yönetim bilimine uygulanmasına yönelik ampirik çalışmaları gerçekleştirdi. Liderlik konusunda akademik çalışmalar hazırladı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde profesör ve Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İl İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Zorlu, Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı.

KAZAKİSTAN-TÜRKİYE ÜSTÜN HİZMET MADALYASI SAHİBİ OLDU

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Avrasya bölgesine ve Türkistan coğrafyasına yönelik çok sayıda makale ve belgesel hazırladı. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da uluslararası seçim gözlemcisi olarak bulundu. 2007 yılında Türkiye'nin Afganistan'daki proje ve faaliyetlerini ortaya koyan tanıtım çalışmalarını gerçekleştirdi. "Avrasya Dünyası", "Büyük Satranç" ve "Gönül Mimarlarımız" adlı TV programlarını hazırladı. Bu alanda çok sayıda ödül aldı. Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası (2016), Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü (2010), İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü (2015), Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü (2011), Yankı Dergisi 45. Yıl Onur Ödülü (2017), "2017-Uluslararası Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan" yarışmasında (54 ülke arasında) birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü (2017) ve Uluslararası Türk Akademisi Madalyası (2018), Kazakistan Halklar Asamblesi Madalyası (2019) sahibi oldu.

KÖŞE YAZARLIĞI YAPIYOR

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, önce Yeniçağ, sonra Vatan, 2020 tarihinden itibaren Habertürk gazetesinde köşe yazarı olan Kürşad Zorlu, çeşitli televizyon kanallarında yorumculuk yapmakta ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir. İngilizce ve Kazakça bilen Kürşad Zorlu'nun uluslararası akademik makale ve bildirilerinin yanı sıra yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır.