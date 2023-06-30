Prof.Dr. Kaya: Ülke olarak oleik tipi yani zeytinyağı kalitesinde ayçiçeğine dönmeliyiz

TÜRKİYE'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı Trakya'da, ayçiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü. Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticiye yüksek gelir kaynağı getirmesi, tüketici için ise sağlıklı ve kaliteli olması açısından Türkiye'nin oleik tipi ayçiçeğine dönmesi gerektiğini belirterek, "Oleik tipi yani zeytinyağı kalitesinde ayçiçeği, aslında bizim ülke olarak buna dönmemiz gerekir. Özellikle bizim iklimimiz de uygun" dedi.

Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da ayçiçeği ekilen tarlalar, ürünlerin çiçek açmasıyla sarıya büründü. Erkenci olarak adlandırılan ilk ekimlerde tarlalardaki ayçiçekleri büyümeye devam ederken, normal ekimlerde ise ürünler yeni çiçekleniyor. Özellikle son dönemde agro turizme de ev sahipliği yapan bölgede tarlalar yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesiyle fotoğraf stüdyosuna döndü. Üretici ise kış ayında yaşanan kuraklıkla tedirginlik yaşasa da ilkbahar yağışlarının zamanında düşmesiyle rahat nefes aldı.

Üreticilerin ürünün yetişme döneminde sık sık kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Kaya, "Geçen sene tırtıl ve benzeri şeyler oldu. Hatta bazen yine orman kenarlarında bazı şikayetler duyuyoruz. Tarlalarını kontrol etsinler en önemli şeylerden bir tanesi bu. Özellikle yine bu geç ekimlerde yaprak gübresi veya üst gübrelemede çiftçilerimiz ayçiçeğini üvey evlat olarak görüyor. Yani buğdaya fazla miktarda gübre atıyor ama ayçiçeğini gübresiz veya sadece üst gübreleme yapmadan atıyor. Özellikle yağmur olacağı zaman, verim için yaprak gübreleme ve üst gübre azotlu gübreleme yapsınlar" diye konuştu.