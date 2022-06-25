Prof. Dr. Ergül: İzmit Körfezi'ne dökülen kimyasallar anlık tahribat olarak kalmıyor

KOCAELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, İzmit Körfezi'ndeki denize dökülen kimyasalların uzun yıllar etkilerini sürdürdüğünü belirterek, "Deniz canlılarıyla ilgili denize dökülen kimyasalların oluşturduğu tahribat sadece anlık olarak kalmıyor. Bulundukları bölgede uzun süre o canların yaşam, üreme, yuvalama ile yumurtlama alanlarını etki altına alıyorlar ve bu tür canlılara uygun habitatlar bırakmıyorlar" dedi.

İzmit Körfezi'nde alınan tüm önlem ve denetimlere rağmen gemilerden, sanayi kuruluşlarından ve derelerden kaynaklı denizde kirlilik yaşanıyor. Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, çok daha ağır sonuçlarla karşılaşılmasının mümkün olduğunu söyleyerek, "İzmit Körfezi'nde zaman zaman kirlilik haberlerinin geldiğini görüyoruz, bunlar elbette üzücü şeyler. Bu tür kapalı ekosistemlerdeki kirleticilerin oluşturduğu tahribatlara geçtiğimiz yıl yaşanan müsilaj hadisesi aslında çok etkili bir örnek. İlerleyen süreçte bu tür olumsuz ekosistem tahribatlarıyla yüzleşmemiz olası bir durum. O bakımdan herkesin hem konuyla ilgili yetkililerin, üniversitelerin, işletme sahiplerinin, halkımızın çok titiz ve dikkatli olması gerekir. Aksi takdirde şimdiye kadar karşılaştığımızdan çok daha ağır sonuçlarla karşılaşmamız mümkün. Ne yazık ki bu bir şaka değil, hepimizin azami dikkati göstermesi gerekiyor" diye konuştu.