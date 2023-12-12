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Polonya'da Aşırı Sağcı Milletvekili Hanuka Menorasını Söndürdü

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Polonya'da aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Grzegorz Braun, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de Hanuka menorasındaki (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) mumları yangın söndürücü ile söndürdü.

Polonya'da aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Grzegorz Braun, Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm'de Hanuka menorasındaki (8 günlük Yahudi bayramı Hanuka boyunca yakılan bir şamdan) mumları yangın söndürücü ile söndürdü.

Geçmişinde Yahudi karşıtı ifadeler bulunan Braun, eline bir yangın söndürücü alarak menoraya doğru yürüdü ve mumlara ve tüm Sejm (meclisin alt kanadı) salonuna köpük püskürttü.

Sejm Başkanı Szymon Holownia, Braun'u mevcut oturumdan ihraç etti ve Donald Tusk hükümetinin güven oylamasına sunulacağı oturuma ara verdi.

Holownia ayrıca Braun'un davranışına karşı bir önergenin savcılığa gönderileceğini ve milletvekilinin dini bir töreni engellediğinin bildirileceğini söyledi.

Sejm Başkanlık Divanı, Braun'a 3 ay süreyle maaşının yarısının ve 6 ay süreyle de tüm harcırahının kesilmesi cezasını verdi.

Başkanlık Divanı, Sejm Ofisi'ne savcılığa başvuruda bulunma yetkisi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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