ABD, Küba'ya ek istihbarat personeli gönderdi

WASHINGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Politico'nun haberine göre, Washington yönetimi son aylarda Küba'ya ek istihbarat personeli gönderdi ve ülkedeki istihbarat faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Politico'nun birden fazla kaynağa dayandırdığı salı günkü haberde, ABD'nin kısa süre önce Küba'ya ilave istihbarat personeli ve kaynakları gönderdiği belirtildi. Haberde, ülkede artan istihbarat varlığı, olası bir ABD askeri müdahalesine zemin hazırlayabilecek kritik bir taktik adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, ABD'nin askeri operasyonlarından önce genellikle istihbarat faaliyetlerini artırdığına dikkat çekildi.

Bir diğer kaynağa göre ise bu hamle, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Küba'daki varlığını son dönemde artırdığını gösteriyor.

Haberde ayrıca, ABD'nin dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Küba'da da on yıllardır istihbarat faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayı sonlarında Venezuela ve İran'a yönelik ABD saldırılarının ardından "Sırada Küba var" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua