Haberler

ABD, Küba'ya ek istihbarat personeli gönderdi

ABD, Küba'ya ek istihbarat personeli gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li haber portalı Politico'ya göre, Washington yönetimi son aylarda Küba'ya ek istihbarat personeli göndererek ülkedeki istihbarat faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Haberde, bu artışın olası bir ABD askeri müdahalesine zemin hazırlayabilecek kritik bir adım olduğu ve CIA'in Küba'daki varlığını artırdığı belirtildi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın mart ayında 'Sırada Küba var' tehdidinde bulunduğu hatırlatıldı.

WASHINGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Politico'nun haberine göre, Washington yönetimi son aylarda Küba'ya ek istihbarat personeli gönderdi ve ülkedeki istihbarat faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Politico'nun birden fazla kaynağa dayandırdığı salı günkü haberde, ABD'nin kısa süre önce Küba'ya ilave istihbarat personeli ve kaynakları gönderdiği belirtildi. Haberde, ülkede artan istihbarat varlığı, olası bir ABD askeri müdahalesine zemin hazırlayabilecek kritik bir taktik adım olarak değerlendirildi. Ayrıca, ABD'nin askeri operasyonlarından önce genellikle istihbarat faaliyetlerini artırdığına dikkat çekildi.

Bir diğer kaynağa göre ise bu hamle, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Küba'daki varlığını son dönemde artırdığını gösteriyor.

Haberde ayrıca, ABD'nin dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Küba'da da on yıllardır istihbarat faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, mart ayı sonlarında Venezuela ve İran'a yönelik ABD saldırılarının ardından "Sırada Küba var" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Tarihi anlaşmaya komşudan skandal sözler
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı

Uçağı kaçırınca havalimanını birbirine kattı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler