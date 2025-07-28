Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti

Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Haber Videosu

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde polis memuru D.T.'nin büfede birlikte oturduğu O.K. tarafından kendi silahı ile bacağından vurulduğu olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis memurunun silahını O.K.'ye verdiği, O.K.'nin onu vurduktan sonra masada rahat bir şekilde içeceğini içmeye devam ettiği görüldü.

Kandıra ilçesi Sarısu mevkiinde bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.'ye verdi. O.K. silahı alıp D.T.'yi bacağından vurdu. Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aynı masada sohbet eden 3 kişiden polis memuru D.T.'nin belinden çıkardığı silahı O.K.'ye verdiği, O.K.'nin D.T'yi vurduğu görüldü. Görüntülerin devamında O.K.'nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.'nin de alıp beline koyduğu yer aldı. O.K.'nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.'nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.

Beraber oturduğu polis memurunu vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğin içti

TUTUKLANDI

Merminin, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru D.T.'nin atardamarına geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Beraber oturduğu polis memurunu vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğin içti

Beraber oturduğu polis memurunu vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğin içti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Polisin can güvenliği yok fazla mesai ve ek görevleri var. İçerken vuruluyorlar acil maaşlara zam yapılmalı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerim yaman:

bunlar ne yaşıyor anlamak mümkün değil biri silahını veriyor diğeri vuruyor sonra oturup hiç bişey yokmuş gibi takılıyorlar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

bence işin icinde baska birsey var polis veriyor vurduruyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bunlar sorunlu tipler, ne yapacakları belli olmaz. Herkesle de oturup içilmez

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEce Kayabasi:

Başka bisey içmişler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahnede talihsiz kaza! Jennifer Lopez iç çamaşırıyla kaldı

Sahnede talihsiz kaza! Eteği bir anda yere düştü
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Aliyev'in kızları Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı

Aliyev'in kızları, Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.