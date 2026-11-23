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İsrailli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları için Doktorlar (PHRI), Filistinli sağlıkçıların ve sağlık sisteminin İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sistematik engel, kısıtlama ve saldırılarına maruz kaldığını bildirdi.

PHRI, "Ulaşmak, Tedavi Etmek, Hayatta Kalmak: İsrail'in Batı Şeria'daki Ambulanslara, Sağlık Görevlilerine ve Acil Tıbbi Yardıma Yönelik Saldırıları" başlıklı raporuna ilişkin tanıtım etkinliği düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Akraba beldesinde düzenlenen etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının araştırmacıları ile Filistinli sağlık görevlileri, İsrail'in Filistin sağlık sistemini hedef alan sistematik saldırılarını anlattı.

Akraba Belediye Başkanı Selahaddin Cabir, özellikle Ekim 2023 sonrasında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının yoğunlaştığını belirtti.

Buna karşın Filistinlilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını kaydeden Cabir, sağlık çalışanlarının da bu saldırıların hedefi olduğuna işaret etti.

Ambulansların ulaşımına engel

PHRI Araştırmacısı İmran Anati, insan hakları kuruluşunun işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık çalışanlarının maruz kaldığı saldırılar ve sağlık sektörüne yönelik tehditlere ilişkin raporu hakkında bilgiler paylaştı.

Rapor için sağlık çalışanları, ambulans sürücüleri ve sektörün diğer alanlarında çalışan Filistinlilerle görüşmeler yaptıklarını dile getiren Anati, raporun işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ve engellemelerin istisna olmadığını, sistematik bir şekilde uygulanarak sağlık sisteminin altını oyduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Anati, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ek olarak hem bu kişilerin hem ordunun, ambulansların yaralılara ulaşmasını kasıtlı olarak engellediğini ve bunun ölümlere neden olduğunu örneklerle anlattı.

Aynı topraklarda İsrail acil yardım servisi ile Filistin acil servisinin tamamen farklı şartlar altında faaliyet gösterdiğini belirten Anati, yasa dışı yerleşimlerde yaşayan İsrailli görevlilerin hareket özgürlüğüne sahip olduğunu, Filistinlilerin ise kısıtlamalara maruz kaldığını aktardı.

"Sağlık sisteminde de apartheid"

PHRI İşgal Altındaki Filistin Toprakları Direktörü Milena Ensari, işgal altındaki Batı Şeria'da sağlık sisteminde de apartheid uygulandığını söyleyerek, İsrail işgalinin kontrol noktaları, yollar ve askeri varlığıyla bölgenin tamamını kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in sağlık hizmetine ulaşım üzerindeki kısıtlamalarını kaldırmak zorunda olduğunu vurgulayan Ensari, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yasa dışı yerleşimler kurmasının, Filistinlilere yönelik şiddetin ve ayrımcılığın temel nedeni olduğuna işaret etti.

Ensari, Uluslararası Adalet Divanı'na göre işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı yerleşimlerin boşaltılması gerektiğini aktarırken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef alan saldırılarına ve insanlığa karşı işlediği suçlara değindi.

Nablus'un çeşitli beldelerinden Filistinli ambulans sürücüleri Yusuf Diriyye, Beşir Karyuti ve Cuma Umran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun acil hasta taşırken ya da hasta nakli için intikal ederken ambulanslara düzenledikleri saldırıları ve ambulansların erişiminin engellenmesini tanıklıklarıyla anlattı.

Sistematik saldırılara ilişkin rapor

İşgal altındaki Batı Şeria'da acil tıbbi hizmetlerin İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sistematik olarak istismara ve şiddete maruz kaldığını ortaya koyan PHRI raporunda, "İhlaller münferit olaylar değil, İsrail'in Batı Şeria'daki hukuka aykırı işgalini ve apartheid rejimini sürdüren geniş kapsamlı politikaların bir parçasıdır." vurgusu yapıldı.

Raporda, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'yi ayrı bölgeler olarak ele almasına rağmen bu topraklardaki Filistinlilerin, aynı şiddet temelli kontrol rejiminin yönetiminde işgal altındaki bütün bir nüfusu oluşturduğuna dikkat çekildi.

Nablus kentinin güneyindeki acil yardım ekiplerinin çalışmalarına odaklanan rapor, sahadaki gelişmeler ile sağlık personelinin gözlemlerine dayandırıldı.

Raporda, İsrail askeri kontrol noktaları, kapıları, yol kesintileri ve bölgesel kapatmalarının Batı Şeria'da toprak bütünlüğünü sistematik olarak parçaladığına işaret edilerek, bu durumun Filistinli acil yardım ekiplerini hareket kısıtlamaları ve şiddetin günlük hedefi haline getirdiği aktarıldı.

İsrail'in engellemeleri, hastaların hayatta kalma şanslarına doğrudan etki ediyor

PHRI raporunda, hızlı ve engelsiz hareket etme imkanını kaybeden acil yardım ekiplerinin, bu nedenle hastalara ulaşım, yolların açık olup olmadığı ve sahadaki güvenlik riskleri konusunda sürekli durum değerlendirmesi yapmak zorunda kaldığı vurgulandı.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zaman ve mekan üzerindeki kontrolünün acil yardım ekiplerini kısıtladığına işaret edilen raporda, bu durumun hastaların hayatta kalma şanslarına doğrudan etki ettiğinin altı çizildi.

Raporda, kullanılan sağlık görevlisi yeleği, tıbbi çantalar ve Kızılay amblemlerinin çoğu zaman ters etki oluşturduğu ve sağlık personelini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hedefi haline getirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birlikte hareket ediyor

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birlikte hareket ettiğine vurgu yapılan raporda, "Çeşitli tanıklıklar, silahlı İsrailli yerleşimcilerin Filistin ambulanslarına ve sağlık personeline, İsrail ordusuyla birlikte, ordunun huzurunda veya ordunun desteğiyle saldırdığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, köy ve beldelerin girişlerindeki demir bariyerler kapatıldığında sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşması ve hastaların nakli son derece zor hale geldiği için kısıtlı imkanlarla evde tedavinin zorunlu bir hal aldığına dikkat çekildi. Dolayısıyla sağlık sisteminin tıbbi tesisler yerine doğaçlama oluşturulmuş lokal unsurlar üzerinden ilerlediği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Hastanelere güvenilir bir erişim imkanı olmadığından, topluluklar evlerde tedavi, özel araçlarla tahliye ve yerel gönüllülere artan bağımlılık gibi alternatif mekanizmalar geliştirmek zorunda kalmaktadır. Bu mekanizmalar, işleyen bir sağlık sisteminin yerini alamaz."

Kaynak: AA