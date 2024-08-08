PENDİK'te İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Hasar Alan Bina Kontrollü Yıkım İçin Hazırlanıyor

Kaza, dün Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısının kullandığı elektrikli motosiklet bir anda geri gelmeye başlayınca, B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs 4 katlı binanın kolonuna çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine, çok sayıda polis, zabıta, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İETT Yol Yardım ve İETT Acil Müdahale ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarpması sonucu kolonu hasar gören binanın kolonları demirlerle sağlamlaştırılarak otobüsün çekilmesi için çalışmalara başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel