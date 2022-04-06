Pencereden muayeneye inceleme; hastalar içeri alınmaya başlandı

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, sağlık merkezinde hastaların içeri alınmaması, doktorların hastaları pencereden veya dışarı gelerek kontrol etmesinin DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. DHA'nın haberinin ardından hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor. Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

DHA'nın haberinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.