Pelikan ziyaretçinin attığı pet şişeyi yuttu, midesinden çıkaran ekipler bile şok oldu

Kocaeli'de bir doğal yaşam parkında bir pelikan, ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu. Bölgeye gelen uzman ekiplerin pelikanın midesinden çıkardığı pet şişesi adeta şok etkisi oluşturdu.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da pelikan, bir ziyaretçinin atmış olduğu pet şişeyi yuttu. Durumun fark edilmesi üzerine Ormanya'da bulunan uzman ekipler tarafından pelikana müdahalede bulunuldu.

ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU

Pelikanın midesinden çıkan pet şişe adeta şok etkisi oluşturdu. Ardından pelikan yeniden gölete bırakılarak balıkla besletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.