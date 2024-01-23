Gaziantep'te parke ustası ilk iş gününde asansörden düşerek can verdi

Gaziantep'te parke ustası Muhammet Emin Arı (20), ilk iş gününde inşaatın 7'nci katında çalışırken yük asansöründen düşerek hayatını kaybetti. Polis, feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

YÜK ASANSÖRÜNDEN DÜŞEREK CAN VERDİ

15 Temmuz Mahallesi'nde öğle saatlerindeyaşanan olayda parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasındaki ilk iş gününde 9 katlı bir binada çalışırken bindiği yük asansöründen 7'nci katta düştü. Diğer işçilerin durumu ihbar etmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

20 yaşındaki Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olay hakkında inceleme başlattı.