Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın ağabeyi: Katil hesabını mutlaka verecektir

FRANSA'nın başkenti Paris'te kimliği belirsiz saldırgan tarafından 15 Aralık'ta okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen Akın Genç'in (19) cenazesi, Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami'nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi...

FRANSA'nın başkenti Paris'te kimliği belirsiz saldırgan tarafından 15 Aralık'ta okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurularak öldürülen Akın Genç'in (19) cenazesi, Paris'teki Garges Sarcelles Selimiye Cami'nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlanacak.

Genç'in ağabeyi Aşkın Genç, "Acımız tarifsiz. Kalleşçe tek kurşunla vuruldu ve bir kişinin yaptığını biliyoruz. Bu ölüm paşama yakışmadı. Katil hesabını mutlaka verecektir" dedi.

Öte yandan Trabzonspor taraftarları da Medical Park Stadyumu'nda dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında, bordo mavili takıma gönül veren Akın Genç'i unutmadı. Taraftarlar, kuzey kale arkasında Genç'in maç izlediği tribünde üzerindeki fotoğrafıyla "Tribünde bir eksik, cennette bir fazlayız. Seni unutmayacağız Akın Genç" yazılı pankart açtı.