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Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

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Aşırı sağcıların açık ara farkla birinci çıktığı Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim ilan etmesi Fransa'yı ayağa kaldırdı. Başkent Paris'te yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici sokağa inip "Gençlik ayağa kalk" sloganları attı. Protestocular gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkede aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine sokağa indi.

"GENÇLİK AYAĞA KALK"

Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi. Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

SEÇİMDEN AŞIRI SAĞCILAR ÇIKTI

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olmuştu.

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

MACRON ERKEN SEÇİM İLAN ETTİ

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz'da erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Fransa Paris Politika Dünya Haberler

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