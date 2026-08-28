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Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu

Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
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Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada Mohamed Salah'ın yaptığı oldukça normal bir harekete spikerin verdiği abartılı tepki dikkat çekti. Spikerin büyük bir heyecanla anlattığı pozisyon, maçın ardından alay ve dalga konusu oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. İlk karşılaşmayı da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmada skorun yanı sıra Mohamed Salah'ın bir hareketi sırasında spikerin verdiği tepki de çok konuşuldu.

NORMAL HAREKETE ABARTILI TEPKİ

Salah'ın maç içerisinde yaptığı oldukça normal bir hareket, spiker tarafından büyük bir heyecanla anlatıldı. Pozisyonun sıradanlığı ile spikerin verdiği tepki arasındaki fark dikkat çekerken, o anlar karşılaşmanın ardından öne çıktı. Spiker, pozisyonu "Salah neler yapıyor! Onun ayağından top alabilmek mümkün değil" şeklindeki ifadelerle anlattı.

ALAY VE DALGA KONUSU OLDU

Spikerin Salah'ın hareketine verdiği abartılı tepki, maçın ardından alay ve dalga konusu oldu. Salah'ın hareketinden çok spikerin anlatımının konuşulması, karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri haline geldi.

O pozisyondan kareler:

Kaynak: Haberler.com
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