Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün ardından transferde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2008'den sonra ilk kez Devler Ligi'ne adını yazdıran sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

FERDİ KADIOĞLU İDDİASI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, 2024 yazında 30 milyon euro karşılığında Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Sarı-lacivertli yönetimin Şampiyonlar Ligi biletiyle birlikte transfer şartlarını yeniden değerlendirdiği iddia edildi.

CİHAN KAMER KAPILARI KAPATMIŞTI

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu hakkında yaptığı açıklamada bu sezon için transfer ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtmişti.

Kamer, “Ferdi, tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip. Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz. Ama onun tüm kalbiyle bizi desteklediğini bilmek bile benim için çok kıymetli.” ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ HESAPLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Lyon'un elenmesi ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasının ardından Ferdi transferinin yeniden değerlendirilebileceği öne sürüldü. Ancak Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu'nu önemli oyuncularından biri olarak görmesi nedeniyle transferin kolay olmayacağı belirtiliyor. İngiliz ekibinin bu yaz yaptığı oyuncu satışlarından yaklaşık 190 milyon euro gelir elde ettiği ve ekonomik açıdan satış yapmak zorunda olmadığı ifade ediliyor.

ÇUBUKLUYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASI

Haberde Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da mutlu olmasına rağmen Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin oyuncunun hayallerinden biri olduğu ileri sürüldü. Bu durumun sarı-lacivertlilerin olası transfer girişiminde elini güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

BRIGHTON'IN SOL BEK SAYISI 3'E ÇIKTI

Transfer ihtimalini artıran gelişmelerden birinin de Brighton'ın kadro yapılanması olduğu belirtildi. İngiliz ekibi, Young Boys'tan sol bek Jaouen Hadjam'ı kadrosuna kattı. Böylece Brighton'ın bu bölgede Ferdi Kadıoğlu ve Maxim De Cuyper ile birlikte üç alternatifi bulunuyor. Teknik direktör Hürzeler'in Boscagli'yi de zaman zaman sol bekte değerlendirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Brighton'ın uygun şartların oluşması halinde Ferdi'nin ayrılığına izin verebileceği iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ FERDİ'YE

Fenerbahçe yönetiminin Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği yaklaşık 40 milyon euroluk geliri Ferdi Kadıoğlu transferi için kullanmayı planladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Brighton'ın tavrına göre eski yıldızı için girişimde bulunabileceği iddia ediliyor.