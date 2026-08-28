Haberler

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da zemin ıslahı, alt dolgu veya demir donatı yapılmadan doğrudan toprak yolun üzerine beton dökülerek yürütülen çalışma büyük tepki topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler mühendislik ilkelerine aykırılığı ve kamu kaynaklarının israfı nedeniyle eleştirilirken, vatandaşlar yapının ilk yağmurlarda çökeceğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Karadeniz'in dik ve eğimli coğrafyasında, özellikle heyelan riski taşıyan bölgelerde altyapı ve zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulanan yapım teknikleri bir kez daha tartışma konusu oldu. Trabzon'da toprak yolun üzerine hiçbir dolgu, taş ya da demir malzeme kullanılmadan bizzat beton harcının serilmesi, hem mühendislik ilkelerine aykırılığı hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından büyük tepki çekti.

MÜHENDİSLİK İLKELERİ HİÇE SAYILDI

Uzmanların ve inşaat disiplinlerinin aksine, toprağın üzerine doğrudan dökülen beton uygulamasının ilk yağmurlarla birlikte zemin kaymasına ve kırılmalara davetiye çıkaracağı belirtiliyor. Bölgenin yağış rejimi ve eğimli arazi yapısı göz önüne alındığında, yapılan bu uygulamanın ne kadar dayanıklı olacağı sorusu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

"3 AY SONRA PARÇA PARÇA TOPLARLAR"

Söz konusu uygulamanın görüntülerinin dijital platformlarda yayılmasıyla birlikte binlerce kullanıcı duruma tepki gösterdi. Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Heyelan bölgesine ağaç dikeceklerine beton atıyorlar."
  • "Devletin malı bedava olunca karın üzerine de beton döker bu millet."
  • "İçinde demir olmayan bu beton ne işe yarayacak, bir iki yılda göreceğiz."
  • "İnşaat yaparken bile beton dökmeden önce zemini taş ile doldururlar."
  • "3 ay sonra parça parça toplarlar."
Kaynak: Haberler.com
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin

Memurlara yeni eğitim yılı öncesi izin müjdesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi

Uçak hazır, anlaşma tamamdı! Galatasaray'a kötü haber geldi
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı
Güle güle Cengiz Ünder! İşte yeni takımı

Güle güle Cengiz! İşte yeni takımı
Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti