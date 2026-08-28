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Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi

Salah transferi Trabzonspor'u karıştırdı! Fatih Tekke istifasını verdi
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a rövanşta 4-0 mağlup olarak elenirken karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke istifasını yönetime sundu ancak bu karar kabul edilmedi. Tekke'nin kararının Salah ve yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olduğu değerlendirilirken, "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

  • Trabzonspor, Ferencvaros'a rövanşta 4-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
  • Teknik direktör Fatih Tekke, 4-0'lık mağlubiyetin ardından istifa kararı aldı ancak Trabzonspor yönetimi istifayı kabul etmedi.
  • Tekke'nin istifa kararında Mohamed Salah ve diğer yıldız transferleriyle ilgili gelişmelerin de etkili olduğu değerlendirildi.

Trabzonspor'da Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilginin ardından hareketli saatler yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçını 1-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanşta rakibine 4-0 mağlup oldu. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

FATİH TEKKE İSTİFASINI VERDİ

Ferencvaros karşısındaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke istifa kararı aldı. Tekke'nin kararını Trabzonspor yönetimine ilettiği ancak bordo-mavili yönetimin istifayı kabul etmediği belirtildi.

İSTİFANIN ARKASINDA SALAH VE TRANSFERLER Mİ VAR?

Fatih Tekke'nin istifa kararının yalnızca Ferencvaros yenilgisiyle bağlantılı olmadığı, Mohamed Salah ve diğer yıldız transferleri konusunda yaşanan gelişmelerin de kararda etkili olduğu değerlendirildi. Trabzonspor'un transfer gündemi ile Tekke'nin istifa kararının aynı döneme denk gelmesi sonrası "Salah Trabzonspor'u karıştırdı" yorumları yapıldı.

YÖNETİM TEKKE İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Trabzonspor yönetimi ise Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmeyerek teknik adamla yola devam etme yönünde tavır aldı. Avrupa Ligi'nden elenen bordo-mavililer, Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Kaynak: Haberler.com
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